Четверо новосибирцев уехали в Польшу плавать под водой

Тренировка пловцов-подводников в Новосибирске

В начале июля новосибирские пловцы-подводники завоевали золотые медали на чемпионате Европы по плаванию в ластах, через 10 дней они примут участие во Всемирных играх в польском городе Вроцлав.





«7 июля закончился чемпионат Европы, наши спортсмены пробудут в Польше до Всемирных игр, которые начнутся 20 июля.





Все четверо тренируются в Новосибирска в разных бассейнах. Здесь с ними работает тренер отделения подводного спорта Ян Салмин», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ).







Всемирные игры — это крупнейшие соревнования для представителей неолимпийских видов спорта, проходят раз в 4 года. В сборную России для участия в играх входят четверо сильнейших пловцов-подводников Новосибирска — это заслуженные мастера спорта Павел Кабанов и Алексей Казанцев и мастера спорта России международного класса Дмитрий Лапшин и Вера Илюшина, сообщает пресс-служба НЦВСМ.





Задача пловцов-подводников — проплыть дистанцию в бассейне в ластах под водой на скорость.





Тренировка новосибирских пловцов





На прошедшем чемпионате Европы по плаванию в ластах, который прошел с 2 по 7 июля, новосибирцы Павел Кабанов и Алексей Казанцев в составе команды сборной России заняли 1-е место в эстафете 4 х 50 метров, опередив итальянскую сборную на секунду. Дмитрий Лапшин занял 1-е место в плавании в классических ластах на дистанцию 50 м, говорится в сообщении Федерации подводного спорта России.







На Всемирных играх Павел Кабанов, который уже является двукратным победителем этих игр, поборется за «золото» в 3 дисциплинах: 100 м, 50 м в нырянии и в эстафете 4 х 100 м. Двукратный чемпион Европы Алексей Казанцев на Всемирных играх выступит в дисциплинах — 50 метров в нырянии и в эстафете 4 х 100 м. Вера Илюшина будет участвовать в женской эстафете 4 х 100 м. Дмитрий Лапшин представит Россию на дистанции 100 метров в классических ластах.





Новосибирцы активно занимаются разнообразными видами плавания, которые еще не признали олимпийским видом спорта. К такому относится зимнее плавание. Так, в ноябре прошлого года новосибирцы привезли сразу 68 медалей с «Русского открытого Кубка Тихого океана», который проходил во Владивостоке.