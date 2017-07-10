Новосибирский бар начал принимать биткойны

В заведении решили поддержать подпольный имидж с помощью возможности оплатить покупки экзотическими деньгами. Фото Стаса Соколова

Новосибирское заведение Bootleggers Pub&Shop объявило о начале приёма биткоинов в качестве платёжного средства за покупки.







Объявление о начале приёма так называемых криптовалют опубликовано сегодня в официальной группе бара Bootleggers Pub&Shop в сети «ВКонтакте». Например, пинта пива Top Fuel стоит сейчас всего в 0.00178061 биткоинов (обычная цена на него в баре — 270 руб.).





Как пояснил НГС.НОВОСТИ совладелец бара Александр Русланов, транзакция осуществляется при помощи специального интерфейса (в баре используется Jaxx). «Приходит покупатель, у которого есть положительный баланс биткоинов, сообщает о желании оплатить, ему сообщается стоимость, поскольку курс биткоина может постоянно меняться. А далее — считал QR-код, и собственно транзакция проведена», — пояснил Александр Русланов.







Криптовалюты (в частности биткойны) — расчетная единица в платёжных системах, которые существуют независимо от государственных или банковских структур. Их надёжность обеспечивается за счет специальных протоколов шифрования (криптографии), поддержка которых осуществляется сетью независимых друг от друга компьютеров. Такого рода поддержка требует постоянных вычислений, к которым может подключиться любой желающий, получая со временем оплату в виде тех же биткойнов (эта операция называется майнинг). В июне в Новосибирске начали расти цены на видеокарты — такое оборудование используют для майнинга криптовалюты.

