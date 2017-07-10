Подростков, отрезавших чёлку любителю аниме, отдали под суд

Подростки пошли под суд по обвинению в хулиганстве
Подростки пошли под суд по обвинению в хулиганстве

В Новосибирске начинается суд над двумя подростками, которые насильно отрезали чёлку ножом 18-летнему неформалу за ТРЦ «Аура».


Скандал вокруг этой истории разгорелся в начале 2017 года.


Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, 7 января 17-летний и 16-летний подростки увидели в «Ауре» знакомого 18-летнего неформала, увлечённого аниме. Они попросили юношу выйти вместе с ними на улицу и прилюдно — на глазах у ещё двух знакомых подростков — начали предъявлять претензии по поводу длины его волос. После этого они избили молодого человека и ножом отрезали часть волос — эта сцена попала на видео


После этого следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы, группой лиц по предварительному сговору). Сейчас его расследование завершилось. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.


Как уточнили в Следственном комитете, свою вину юноши не признали.


«Им предъявляется хулиганство из-за принадлежности молодого человека к определённой социальной группе. Они говорят: да, мы кое-какие действия противоправные совершали, но на самом деле мотивами было то, что он плохо себя в быту ведёт, девушкам грубит, был замечен раньше в мелких хищениях», — пояснил НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.

Ольга Хмелевская
Фото Артёма Ленца

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