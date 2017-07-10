Снова поехали: движение маршруток в отдалённый район восстановили после публикации НГС

В Марусино снова появились маршрутки

Маршрутки до Марусино снова вышли на линию после того, как НГС.НОВОСТИ сообщили о сбоях в движении — по изначально заявленному графику перевозчик не проработал и недели, но теперь продолжил работу на новых условиях.





«Конечно, ситуация изменилась в лучшую сторону. Сейчас машины ходят каждый час, — сообщил НГС.НОВОСТИ председатель правления ДНП «Марусино 1» Алексей Шитиков. — Машин на линии — 2-4. Они начали с 6 часов. До скольки, сегодня проанализируем. Определялись так: последний автобус от нас в 21:00, с вокзала [Новосибирск-Главный] — в 20:00».







По его словам, перевозчик, возможно, изменит маршрут, чтобы водителям было выгодно работать — например, конечную могут перенести с железнодорожного вокзала на пл. Карла Маркса. Алексей Шитиков отметил, что в управлении пассажирских перевозок области попросили каждый день информировать о движении автобусов и их наполняемости.







Напомним, новый маршрут № 314 от вокзала Новосибирск-Главный в дачное некоммерческое партнёрство «Усадьба Марьино» в селе Марусино был запущен 1 июля. Однако уже через неделю люди не могли дождаться маршруток, потому что водители отказались ездить из-за плохой заполняемости маршруток.

