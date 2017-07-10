«Отпуск испорчен»: вылет чартера в Турцию задержали на 12 часов

Пассажиров рейса временно разместили в гостинице

В «Толмачёво» сегодня, 10 июля, на 12 часов задержали вылет чартера в Анталью — самолёт еще не вылетел из Турции.







«Стало известно, что рейс задерживают, уже ближе ко времени вылета. Сначала рейс отложили с 8 утра на 13:45, затем подошли работники аэропорта и объявили, что самолёт из Антальи ещё не вылетел. Нам предоставили завтрак и разместили в отеле "Горский Сити". Отпуск, конечно, испорчен», — рассказал НГС.НОВОСТИ пассажир рейса.







В представительстве авиакомпании Royal Flight в аэропорту Толмачёво отказались предоставить информацию о причинах задержки рейса.







В справочной аэровокзала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему под видом пассажира, подтвердили, что рейс задержан в Анталье из-за «производственной необходимости». Идёт ли речь о замене самолёта, в справочной уточнить не смогли.





По последней информации на онлайн-табло аэропорта Толмачёво, предварительное время вылета рейса — 21:15. Рейс выполняется на самолёте Boeing 757, который, по данным сайта авиакомпании, перевозит от 224 до 235 пассажиров.





С начала лета это уже не первый случай, когда новосибирские туристы не могут вовремя отправиться отдыхать на заграничные курорты. Так, 27 июня пассажиры авиакомпании «Ай Флай» ждали вылета рейса «Новосибирск — Санья» больше десяти часов.