4-летняя девочка из Новосибирска стала лучшей супермоделью России

Аня Ерёменко

4-летняя жительница Новосибирска Аня Ерёменко завоевала титул «Детская супермодель России».





«Самое главное на конкурсе — улыбаться, обязательно, это очень приветствуют судьи, и, конечно, её улыбка и воздушный поцелуй свели всех с ума, потому что она маленькая такая, это всё мило смотрится», — рассказала НГС.НОВОСТИ мать девочки Светлана Ерёменко.







Финал Всероссийского конкурса «Детская супермодель России-2017» прошёл 8 июля в Ростове-на-Дону. У 4-летней Ани на гала-концерте было 3 выхода: в костюме мажоретки, в белом вечернем платье и в футболке с логотипом конкурса.







По словам Светланы Ерёменко, в конкурсе принимали участие больше трех десятков детей из разных регионов России. Анна Ерёменко обошла соперниц из Шахт и Ростова-на-Дону и стала победительницей среди девочек с модельным опытом (категория «Мастер-класс») в возрасте 4–5 лет. Кроме ленты и диплома победительница получила куклу и подарки от спонсора.







В костюме мажоретки





Несмотря на свой юный возраст, воспитанница детского сада № 135 «Речецветик» Анна Ерёменко уже отучилась на 1-й ступени модельной школы JM Kids в Новосибирске и регулярно участвует в рекламных фотосессиях. Весной 2017 года она получила титул «Маленькая модель Новосибирска» на детском конкурсе красоты, который проходил в рамках фестиваля «Мир, в котором я живу».





По словам Светланы Ерёменко, после этого проекта её дочь получила предложение поучаствовать в конкурсе «Детская супермодель России-2017». Его организаторам девочка рассказала, что она любит играть с друзьями, рисовать и танцевать.





Как пояснила Светлана Ерёменко, участвовать в этом конкурсе её дочери очень понравилось, несмотря на то, что подготовка к нему оказалась выматывающей: из-за разницы во времени между Ростовом-на-Дону и Новосибирском девочке постоянно хотелось спать. Чтобы утешить дочь, родители пообещали, что купят ей любые сладости, какие она захочет.







«Что мы, собственно, и сделали. Вчера она вязла сама корзинку в супермаркете и кидала туда всякие конфеты, мармеладки, всё так забавно, в общем, было. И вечером она уже лежит вся в конфетах, измаянная и говорит: "Мамочка, я хочу ещё на конкурс пойти, мы потом опять купим много-много конфет?"», — рассказала Светлана Ерёменко.







Родители порадовали юную победительницы сладостями





Это уже не первый триумф новосибирских детей на конкурсе «Детская супермодель России». В прошлом году на этом конкурсе победила 4-летняя представительница Новосибирска Катя Турсукова.

