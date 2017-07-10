Новосибирцам попался необычно светлый воробей

Воробей с частичным альбинизмом, снятый в Железнодорожном районе Новосибирска
Воробей с частичным альбинизмом, снятый в Железнодорожном районе Новосибирска

Новосибирцы увидели в городе необычного молодого воробья с крайне светлым оперением.


Птица летала вместе обычными воробьями по Железнодорожному району в районе ул. 1905 года — его фотографию в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель.


«Альбиносом такого слётка (молодую птицу) назвать трудно. В интернете много фото чисто белых воробьев, но даже там редко обесцвечены также и глаза. У полных альбиносов глаза красноватые из-за просвечивания кровеносных сосудов через обесцвеченную ввиду отсутствия пигмента радужину. Просто в организме этого молодого воробья в силу каких-то причин в дни роста оперения выработалось мало пигмента. Сам я ни разу таких воробьев не встречал.


Обычный воробей и воробей с частичным альбинизмом
Обычный воробей и воробей с частичным альбинизмом

Речь идет о неполном или частичном альбинизме среди воробьев. 


Иногда я замечал в группах городских домовых воробьев даже взрослых особей с какой-то частью белых маховых (на крыле), рулевых (на хвосте) или контурных (на туловище) перьев», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.


В Новосибирске и его окрестностях часто встречаются странные птицы, которые привлекают внимание горожан. Например, в начале года в Кольцово местные жители прикормили на окне многоэтажки яркого щегла.

Елена Громкова
Фото читательницы НГС

Прочтений: 5045
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено