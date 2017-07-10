Новосибирцам попался необычно светлый воробей

Воробей с частичным альбинизмом, снятый в Железнодорожном районе Новосибирска

Новосибирцы увидели в городе необычного молодого воробья с крайне светлым оперением.





Птица летала вместе обычными воробьями по Железнодорожному району в районе ул. 1905 года — его фотографию в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель.





«Альбиносом такого слётка (молодую птицу) назвать трудно. В интернете много фото чисто белых воробьев, но даже там редко обесцвечены также и глаза. У полных альбиносов глаза красноватые из-за просвечивания кровеносных сосудов через обесцвеченную ввиду отсутствия пигмента радужину. Просто в организме этого молодого воробья в силу каких-то причин в дни роста оперения выработалось мало пигмента. Сам я ни разу таких воробьев не встречал.







Обычный воробей и воробей с частичным альбинизмом

Речь идет о неполном или частичном альбинизме среди воробьев.







Иногда я замечал в группах городских домовых воробьев даже взрослых особей с какой-то частью белых маховых (на крыле), рулевых (на хвосте) или контурных (на туловище) перьев», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский.





В Новосибирске и его окрестностях часто встречаются странные птицы, которые привлекают внимание горожан. Например, в начале года в Кольцово местные жители прикормили на окне многоэтажки яркого щегла.