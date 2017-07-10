Власти поставят лавочки и урны на остановках в Ленинском районе

Остановка на ул. Ватутина, 28
Остановка на ул. Ватутина, 28

Власти объявили аукцион на ремонт остановок общественного транспорта в Ленинском районе. 


Лот размещён на сайте госзакупок 10 июля. Аукцион объявило муниципальное казенное учреждение (МКУ) Новосибирска «Ленинское». Подрядчик должен будет выполнить работы до середины сентября. 


«Это была ревизия. Отдел благоустройства [администрации Ленинского района] выбрал те остановки, которые больше всего нуждаются в ремонте», — пояснили НГС.НОВОСТИ в МКУ. 


Прием заявок на участие в конкурсе будет идти до 18 июля. Итоги аукциона подведут 21 июля. Начальная (максимальная) цена контракта — более 197 тыс. руб. Он будет финансироваться из городского бюджета. 


Победителю конкурса нужно будет привести в порядок 18 остановок. Их нужно будет покрасить, установить лавочки, урны, заменить козырьки и починить металлические конструкции. 


В списке остановок — «Тепличная» на ул. Котовского, 3, «ГУМ» на ул. Ватутина, 28, «Большая» на ул. Большая, 369/2, «Поселок» на ул. 2-я Шоссейная, 272/1, «Портовая» по дороге в Затон, «Завод Судоремонтный» на ул. Междуреченская, 2 (в сторону города), «2-я Станционная» на ул. 2-я Станционная, 60/10, «Пермская» на ул. Расковой, 33, «Блюхера» на ул. Блюхера, 48, «ж/м Горский» —  м/р Горский, 2, «Дюканова» на ул. Широкая, 139, «Бульвар победы» на ул.Троллейная, 152/3, «Кирзавод» на ул. Троллейная, «Тарная база» на ул.Толмачевская, 43/3 (в сторону аэропорта и обратно), «Автобаза» на проезде Энергетиков (в сторону центра города), «Мехколонна» на ул. 2-я Станционная, 28«а»/1.


Лето — традиционное время для ремонта дорожно-транспортной инфраструктуры. На прошлой неделе чиновники объявили аукцион на очистку от мусора Гусинобродского рынка

Ольга Власова
Скриншот yandex.ru/maps

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