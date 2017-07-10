Поле вместо взлётки: редкие архивные фотографии аэропорта Толмачёво
Днём 10 июля в Новосибирске открылась новая уличная выставка — её посвятили к 60-летию начала пассажирских полетов из аэропорта Толмачёво.
Годовщину аэропорт отметит 12 июля. «В этот день в 1957 году был выполнен первый пассажирский рейс по маршруту "Новосибирск – Москва" на самолёте Ту-104», — рассказали в Музее Новосибирска, который организовал выставку вместе с аэропортом.
Выставка, открывшаяся в сквере перед оперным театром, рассказывает об истории аэропорта: строительстве ангара, обслуживании первых воздушных судов на перроне, встрече высоких гостей.
Аэропорт Толмачёво — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. Его пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 4 млн пассажиров.
НГС.НОВОСТИ предлагают читателям посмотреть на некоторые фотографии с выставки.
В 1951 году началось строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 2100 м, сейчас она модернизирована и ее используют до сих пор.
Елена Громкова
Фото предоставлены пресс-службой аэропорта Толмачёво