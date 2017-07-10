Поле вместо взлётки: редкие архивные фотографии аэропорта Толмачёво

Фото с выставки, посвященной юбилею аэропорта Толмачёво
Фото с выставки, посвященной юбилею аэропорта Толмачёво

Днём 10 июля в Новосибирске открылась новая уличная выставка — её посвятили к 60-летию начала пассажирских полетов из аэропорта Толмачёво.


Годовщину аэропорт отметит 12 июля. «В этот день в 1957 году был выполнен первый пассажирский рейс по маршруту "Новосибирск – Москва" на самолёте Ту-104», — рассказали в Музее Новосибирска, который организовал выставку вместе с аэропортом.


Выставка, открывшаяся в сквере перед оперным театром, рассказывает об истории аэропорта: строительстве ангара, обслуживании первых воздушных судов на перроне, встрече высоких гостей.


Выставка открылась в сквере у оперного театра
Выставка открылась в сквере у оперного театра


Аэропорт Толмачёво — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. Его пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 4 млн пассажиров.


НГС.НОВОСТИ предлагают читателям посмотреть на некоторые фотографии с выставки.


Ту-104 в аэропорту Толмачёво
Ту-104 в аэропорту Толмачёво


Диспетчерская вышка аэропорта
Диспетчерская вышка аэропорта


Строительство аэродрома в аэропорту Толмачёво
Строительство аэродрома в аэропорту Толмачёво


В 1951 году началось строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 2100 м, сейчас она модернизирована и ее используют до сих пор.


На месте, где потом построили взлётно-посадочную полосу
На месте, где потом построили взлётно-посадочную полосу


Экипаж у трапа самолёта
Экипаж у трапа самолёта


Сверхзвуковой «Конкорд» в новосибирском аэропорту
Сверхзвуковой «Конкорд» в новосибирском аэропорту


Елена Громкова
Фото предоставлены пресс-службой аэропорта Толмачёво

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