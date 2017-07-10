Погода на ближайшие дни: новосибирцев преследует похолодание

В Новосибирске будет сыро и прохладно
В Новосибирске будет сыро и прохладно

В ближайшие дни в Новосибирской области синоптики прогнозируют падение температуры.


«Сейчас идет процесс выхода небольшого циклона из районов Казахстана. 


Этот циклон может вызвать отдельные грозовые дожди с порывистым ветром. 


Температурный фон после прохождения этого циклона может иметь тенденцию на понижение не очень значительное», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В ближайшие два дня, 11–12 июля, ночью будет от 7 до 14 градусов, днём — от 19 до 25 градусов. 13 июля синоптики ждут еще понижения минимальных температур на 1–2 градуса, а максимальные будут в тех же пределах.


«Пока температурный фон достаточно умеренный, и, надо сказать, несколько ниже климатической нормы на 1–2 градуса», — заметил Ренад Ягудин.


Холодная погода задержалась в Новосибирской области на прошлой неделе, на выходных в регионе было небольшое потепление.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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