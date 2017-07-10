Над Новосибирском повисла двойная радуга

Двойная радуга над Ключ-Камышинским плато
Двойная радуга над Ключ-Камышинским плато


Сегодня, 10 июля, дождливое утро порадовало новосибирцев красивым природным явлением — над городом появилась двойная радуга.


В конце прошлой недели синоптики рассказывали, что дожди закончатся к понедельнику. Позже НГС.НОВОСТИ опубликуют прогноз погоды на ближайшие дни, а пока в ожидании прогноза мы предлагаем вам прислать фото этой радуги, если вы тоже стали ее свидетелем. 


Присылайте ваши снимки через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».



#instagramnedeli #novosibirsk_street #nsk #novosibirsk54 #новосибирск #радуга

Публикация от Алекс Николаевич (@aleks.nikolaevich)



Над Новосибирском повисла двойная радуга (обновлено)


Над Новосибирском повисла двойная радуга (обновлено)

Новосибирцы часто снимают интересные явления в небе — например, вечером 2 июля над Новосибирском жители увидели необычные облака, которые называют трубчатыми или вымеобразными.

Елена Громкова
Фото читателей НГС (1, 5, 6), instagram.com (2–4)

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