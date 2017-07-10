Над Новосибирском повисла двойная радуга

Двойная радуга над Ключ-Камышинским плато





Сегодня, 10 июля, дождливое утро порадовало новосибирцев красивым природным явлением — над городом появилась двойная радуга.





В конце прошлой недели синоптики рассказывали, что дожди закончатся к понедельнику. Позже НГС.НОВОСТИ опубликуют прогноз погоды на ближайшие дни, а пока в ожидании прогноза мы предлагаем вам прислать фото этой радуги, если вы тоже стали ее свидетелем.





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Публикация от Вероника Закутная (@veronika_zakutnaya) Июл 9 2017 в 6:40 PDT









#instagramnedeli #novosibirsk_street #nsk #novosibirsk54 #новосибирск #радуга Публикация от Алекс Николаевич (@aleks.nikolaevich) Июл 9 2017 в 6:42 PDT













Новосибирцы часто снимают интересные явления в небе — например, вечером 2 июля над Новосибирском жители увидели необычные облака, которые называют трубчатыми или вымеобразными.

