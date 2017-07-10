Три автомобиля по цепочке собрались после ДТП на Большевистской

Место ДТП

Вечером 9 июля в Новосибирске на ул. Большевистской столкнулись две «Тойоты», после чего в аварию попал еще один попутный автомобиль.







ДТП произошло в 21:15 недалеко от перекрестка с ул. Добролюбова.







36-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал со стороны ул. Днепрогэссовской в сторону ул. Добролюбова и столкнулся с автомобилем «Тойота Корона». За рулем второй машины была 37-летняя женщина.







«После этого в результате цепной реакции участниками столкновения стал еще один попутный автомобиль "Субару"», — рассказали в автоинспекции.







В аварии пострадал водитель автомобиля «Тойота Королла» — он попал в больницу с ушибом лица и сотрясением мозга.











Улица Большевистская — это постоянное место, где происходят ДТП. На выходных НГС.НОВОСТИ рассказывали и о другой аварии на этой дороге — на перекрёстке ул. Большевистской и ул. Выборной утром 8 июля столкнулись грузовик и внедорожник Mitsubishi Pajero.







Дополнение: в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска привели пояснения водителя «Тойоты Короллы».







«Мужчина написал, что отвлёкся и поэтому допустил ДТП», — передали в ГИБДД.