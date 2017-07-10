Ролики с концерта рэпера Noize MC заполнили соцсети новосибирцев

Выступление рэпера рядом с СТЦ «МЕГА»

Известный рэпер Noize MC отыграл в Новосибирске свой концерт — представление понравилось жителям города: следом за выступлением в соцсетях они выложили ролики с его песнями.







Рэпер выступил на площадке торгового центра «МЕГА» — здесь вчера завершился фестиваль Mega Urban Fest, который шел с 24 июня по выходным.





Концерт привлек множество зрителей — те, кто смог оказаться на месте, с удовольствием выкладывали кадры выступлений в «Инстаграм». Также на фото попали толпы фанатов перед сценой, а кому-то даже посчастливилось сделать селфи со звездой.

Концерт Noize Mc #noizemc #nsk #mega #novosibirsk #мега #нск #новосибирск Публикация от Ksenia Breids (@ksenia_breids) Июл 9 2017 в 10:29 PDT





#makesomenoise #noizemc Публикация от Ксюша (@ksenia_kolpashikova) Июл 9 2017 в 9:15 PDT





Просто оставлю это здесь📺 Как обычно разнообразный эмоциональный зашкал...от целых суток проведённых с группой #NOIZEMC Ребята, от души✊🏼 До октября😉 #noize#nsk#girl#smile#blonde Публикация от Kurchenko Anna Andreevna (@_annaky_) Июл 9 2017 в 8:40 PDT





Нойз был крут раньше Нойз крут и сейчас Спасибо, что заглянул в Новосибирск @noizemc #noizemc Публикация от Пахана Сын, Motorcyclist. (@blackmax54) Июл 9 2017 в 10:03 PDT

Noize MC уже не в первый раз приезжает в Новосибирск, в прошлом ноябре он приехал выступать в клубе «Отпуск», а перед этим устроил автограф-сессию, которая собрала очередь.

