Ролики с концерта рэпера Noize MC заполнили соцсети новосибирцев

Выступление рэпера рядом с СТЦ «МЕГА»
Выступление рэпера рядом с СТЦ «МЕГА»

Известный рэпер Noize MC отыграл в Новосибирске свой концерт — представление понравилось жителям города: следом за выступлением в соцсетях они выложили ролики с его песнями.


Рэпер выступил на площадке торгового центра «МЕГА» — здесь вчера завершился фестиваль Mega Urban Fest, который шел с 24 июня по выходным.


Концерт привлек множество зрителей — те, кто смог оказаться на месте, с удовольствием выкладывали кадры выступлений в «Инстаграм». Также на фото попали толпы фанатов перед сценой, а кому-то даже посчастливилось сделать селфи со звездой.

Концерт Noize Mc #noizemc #nsk #mega #novosibirsk #мега #нск #новосибирск

Публикация от Ksenia Breids (@ksenia_breids)


#makesomenoise #noizemc

Публикация от Ксюша (@ksenia_kolpashikova)



Noize MC уже не в первый раз приезжает в Новосибирск, в  прошлом ноябре он приехал выступать в клубе «Отпуск», а перед этим устроил автограф-сессию, которая собрала очередь.

Елена Громкова
Скриншот, фото и видео instagram.com

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