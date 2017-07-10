Ролики с концерта рэпера Noize MC заполнили соцсети новосибирцев
Известный рэпер Noize MC отыграл в Новосибирске свой концерт — представление понравилось жителям города: следом за выступлением в соцсетях они выложили ролики с его песнями.
Рэпер выступил на площадке торгового центра «МЕГА» — здесь вчера завершился фестиваль Mega Urban Fest, который шел с 24 июня по выходным.
Концерт привлек множество зрителей — те, кто смог оказаться на месте, с удовольствием выкладывали кадры выступлений в «Инстаграм». Также на фото попали толпы фанатов перед сценой, а кому-то даже посчастливилось сделать селфи со звездой.
Noize MC уже не в первый раз приезжает в Новосибирск, в прошлом ноябре он приехал выступать в клубе «Отпуск», а перед этим устроил автограф-сессию, которая собрала очередь.
Елена Громкова
Скриншот, фото и видео instagram.com