Новосибирцы отправились в плаванье к Земле Франца-Иосифа

Новосибирские геологи





На выходных из Архангельска в Арктику отправились три новосибирских геолога — они поплыли в составе международной экспедиции на на судне «Профессор Молчанов».





Плаванье продлится 20 дней. Маршрут экспедиции включает в себя островЖелания архипелага Новая Земля и семь островов архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщает пресс-служба НГУ.





В составе экспедиции 58 человек, больше половины из которых — иностранцы из Болгарии, Швейцарии, Кубы, Нидерландов, Франции и Германии. Геологи из НГУ попали в подобную экспедицию второй раз.





От НГУ в Арктику отправились сотрудник лаборатории геодинамики и палеомагнетизма Центральной и Восточной Арктики, палеомагнитолог Николай Михальцов, профессор НГУ, научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Дмитрий Метелкин, аспирант ГГФ НГУ Виктор Абашев и оператор видеоканала NSU LIFE Никита Колесов.







«В предыдущие годы мы трижды посещали территорию архипелага Франца-Иосифа, но есть до сих пор неисследованные места, а также есть точки, где вопросов стало больше, чем ответов, и теперь хочется туда вернуться и доизучить.





Больше всего мы хотим посетить места проявления наиболее древнего вулканизма на архипелаге — порядка 150–190 миллионов лет назад.





Это острова Гукера, Нортбрук, а также остров Земля Александры, если, конечно, нам позволят на него высадиться пограничники», — рассказал Николай Михальцов.







Рабочий язык экспедиции — английский. В плаванье отправились не только геологи, но и гидрометеорологи, океанологи, климатологи, орнитологи, почвоведы, энтомологи, а также историки, социологи. Все участники делятся на преподавателей, каждый из которых отвечает за научно-образовательный блок по своей тематике, и студентов. В море преподаватели будут по очереди читать лекции по своим направлениям. Во время высадок на берег ученые будут заниматься практической работой, например, собирать образцы почвы или подсчитывать птиц.







Специалисты НГУ прочитают на борту Плавучего университета курс «Новейшие геолого-палеомагнитные исследования в российском секторе Арктики». Как правило, работа исследователей из других вузов связана с изучением разных аспектов Арктики сегодняшнего дня или исторического прошлого: биоразнобразия живых организмов, изучения историко-культурного наследия, оценка состояния и степени загрязнения и т.д. В отличие от своих коллег, группа геологов НГУ занимается совсем далеким прошлым — восстановлением геологической истории развития Арктики.





В начале 2017 года экспедиция молодых геологов в Арктику легла в основу документального фильма новосибирского режиссера Анастасии Кораблевой «Арктика. На краю Земли».