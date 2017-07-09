Супермаркеты и сети фаст-фуда начали делать бургеры и сэндвичи из чёрного хлеба

Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


Чёрная еда входит в моду. Бутерброды и сэндвичи на основе булочек чёрного цвета появились почти одновременно в сетях супермаркетов «Мегас», «Холидей классик» и в сети фаст-фуда «Бургер кинг».


В «Мегасе» этот продукт называется «сэндвич барбекю» и продается уже готовым в отделе кулинарии по цене 59 руб. за штуку. Как рассказала руководитель отдела маркетинга направления «Супермаркет»  холдинга «Сибирский Гигант» Мария Бей, в сети его начали делать в июне. 


В магазинах формата «суперстор» (улучшенные супермаркеты с более широким выбором кулинарии собственного изготовления) сети «Холидей классик» из чёрных булок делают «Обама бургеры» (150 руб.).


Фото Стаса Соколова
Фото Стаса Соколова


В «Бургер Кинге» вновь появились чёрные «Танко-бургеры», которыми здесь торговали в 2015 году, но потом они исчезли из меню. От прежних они отличаются формой — делаются из булочек квадратной формы (раньше были обычные, круглые) и стоят 199 руб.

Чёрный цвет в еде можно с уверенностью считать очередной ресторанной модой. Так, уже феврале этого года в кафе La Trenta начали печь пиццу на чёрном тесте. А в прошлом месяце в новосибирских супермаркетах появилось чёрное мороженое

Стас Соколов
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