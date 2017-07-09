Супермаркеты и сети фаст-фуда начали делать бургеры и сэндвичи из чёрного хлеба

Фото Стаса Соколова





Чёрная еда входит в моду. Бутерброды и сэндвичи на основе булочек чёрного цвета появились почти одновременно в сетях супермаркетов «Мегас», «Холидей классик» и в сети фаст-фуда «Бургер кинг».







В «Мегасе» этот продукт называется «сэндвич барбекю» и продается уже готовым в отделе кулинарии по цене 59 руб. за штуку. Как рассказала руководитель отдела маркетинга направления «Супермаркет» холдинга «Сибирский Гигант» Мария Бей, в сети его начали делать в июне.







В магазинах формата «суперстор» (улучшенные супермаркеты с более широким выбором кулинарии собственного изготовления) сети «Холидей классик» из чёрных булок делают «Обама бургеры» (150 руб.).







Фото Стаса Соколова





В «Бургер Кинге» вновь появились чёрные «Танко-бургеры», которыми здесь торговали в 2015 году, но потом они исчезли из меню. От прежних они отличаются формой — делаются из булочек квадратной формы (раньше были обычные, круглые) и стоят 199 руб.



Публикация от ел/пил (@yelpil) Июл 7 2017 в 12:35 PDT

Чёрный цвет в еде можно с уверенностью считать очередной ресторанной модой. Так, уже феврале этого года в кафе La Trenta начали печь пиццу на чёрном тесте. А в прошлом месяце в новосибирских супермаркетах появилось чёрное мороженое.

