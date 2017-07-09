Больше 30 команд принимают участие в начавшемся сегодня в Новосибирске турнире по киберспорту

Скриншот момента игры Dota 2
Скриншот момента игры Dota 2


Открытый кубок юниоров по компьютерному спорту проходит на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления с сегодняшнего дня, 9 июля.


Как сообщили в оргкомитете турнира, сегодня начался отборочный этап, который будет проходить в онлайн-режиме и продлится до 13 июля. А 15 и 16 июля в НГУЭУ пройдет финал. Игроки будут состязаться в двух дисциплинах: Dota 2 (многопользовательская игра с элементами стратегии) и Counter-Strike: Global Offensive (так называемая стрелялка). Турнир проводится в открытом режиме — посетить его могут все желающие. 


Как сообщили в оргкомитете, для участия уже зарегистрировано 32 команды по Counter-Strike и 24 команды по Dota 2. Всего в виртуальных боях примут участие 280 игроков. Практически все из Новосибирска и Новосибирской области и являются учащимися средних и средних профессиональных учебных заведений. 


Ранее в НГУЭУ объявили о том, что этим летом здесь будет впервые работать летняя школа киберспорта для учеников средних и старших классов. Компьютерными играми, впрочем, увлекаются не только подростки. В мае этого года НГС.НОВОСТИ писали о пенсионерке из Искитима, которая не только играет в Minecraft и Counter-Strike, но и зарабатывает на «донатах» — добровольных пожертвованиях, которые перечисляют поклонники ее канала на игровом стриминговом сервисе. 

Стас Соколов
Скриншот игры Dota 2

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