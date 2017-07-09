Самую дешёвую Tesla за 2 млн показали живьём

Американская компания Tesla начала производство товарных экземпляров Model 3, сообщил глава компании Элон Маск в своем Twitter. 


Там же выложены и снимки первых живых автомобилей, которые поступят в продажу. 


На эту модель Tesla собрала уже 400 000 заявок, компания возлагает большие надежды на взрывной рост продаж электрокаров. Стоимость машины составляет  35 000 долл. США, это около 2,1 млн руб. по текущему курсу.


Самую дешёвую Tesla за 2 млн показали живьём (фото)


Самую дешёвую Tesla за 2 млн показали живьём (фото)



НГС.АВТО
Фото twitter.com

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