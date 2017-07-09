200 воздушных змеев запустили в небо над Новосибирском

Мероприятие длилось с 12:00 до 18:00

9 июля на парковке у ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске прошёл фестиваль воздушных змеев — участники запустили в небо «Бэтмена», «Тигра» и огромных «Бабочек».





Как пояснили НГС.НОВОСТИ организаторы, представители «Сибирского Молла», в фестивале приняли участие около 200 новосибирцев разных возрастов, в основном это были родители с маленькими детьми.





Некоторые пришли со своими воздушными змеями, кто-то купил на месте — цены в зависимости от размера варьировались от 500 руб. до 1,2 тыс. руб. Помимо этого, при любой покупке в торговом центре новосибирцам раздавали небольших белых змеев, которых можно было раскрасить.







Детям и взрослым предлагали сделать своего змея





Фестиваль начался в 12:00 и продлился до 18:00. По словам организаторов, каждые 2 часа среди участников проводятся конкурсы на самый долгий, высокий и красивый полёт. В перерывах проходили мастер-классы по рисованию и концерт.







Воздушный змей в виде «Бэтмена» пользовался популярностью





Среди самых ярких персонажей, которых запускали в небо, были «Бэтмен», «Акула», «Бабочка», «Тигр» и др.







Полина со змеем в виде акулы





Одна из участниц, Полина, рассказала НГС.НОВОСТИ, что пришла на фестиваль со своей 4-летней дочкой — они купили воздушного змея специально для одного из конкурсов. «У нас "Акула", потому что нам хочется на море. (Смеётся.) До этого запускали, но вот сегодня сильный ветер мешает. [Дочке] очень нравятся конкурсы, которые здесь проходят. Очень хорошее мероприятие», — поделилась она, параллельно управляя змеем и пытаясь поймать ветер.







Участники фестиваля рассказали, что самое важное в запуске воздушного змея — это поймать ветер





Ещё одна участница, Елена, пытается справиться с сильным ветром вместе со своей дочкой — они сделали своего змея: «Нашего змея зовут Софья, Софья любит лето. Почему Софья? Потому что дочку так зовут, это её змей». «Давай, лети-лети!» — кричит своему змею настоящая Софья.







Больше всего фестиваль понравился детям





Победители и участники конкурсов в качестве подарков получили воздушных змеев, сладкие призы, а также множество подарков и сертификатов от магазинов «Сибирского Молла».





Кто-то приходил со своими змеями, а кто-то купил их здесь





Маленькие участники с большим интересом наблюдали, как разрисованный их руками змей рассекал небо





Взрослые наслаждались запуском змеев не меньше детей





Воздушных змеев продавали на месте по 500–1200 руб.





Чаще всего дети рисовали на змеях природу: солнце, траву, бабочек, ну а кто-то своего подписывал





На этой неделе прошёл ещё один интересный фестиваль — фестиваль граффити Okrasheno. Художники раскрасили один из дворов в центре Новосибирска.