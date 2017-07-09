200 воздушных змеев запустили в небо над Новосибирском
9 июля на парковке у ТРЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске прошёл фестиваль воздушных змеев — участники запустили в небо «Бэтмена», «Тигра» и огромных «Бабочек».
Как пояснили НГС.НОВОСТИ организаторы, представители «Сибирского Молла», в фестивале приняли участие около 200 новосибирцев разных возрастов, в основном это были родители с маленькими детьми.
Некоторые пришли со своими воздушными змеями, кто-то купил на месте — цены в зависимости от размера варьировались от 500 руб. до 1,2 тыс. руб. Помимо этого, при любой покупке в торговом центре новосибирцам раздавали небольших белых змеев, которых можно было раскрасить.
Фестиваль начался в 12:00 и продлился до 18:00. По словам организаторов, каждые 2 часа среди участников проводятся конкурсы на самый долгий, высокий и красивый полёт. В перерывах проходили мастер-классы по рисованию и концерт.
Среди самых ярких персонажей, которых запускали в небо, были «Бэтмен», «Акула», «Бабочка», «Тигр» и др.
Одна из участниц, Полина, рассказала НГС.НОВОСТИ, что пришла на фестиваль со своей 4-летней дочкой — они купили воздушного змея специально для одного из конкурсов. «У нас "Акула", потому что нам хочется на море. (Смеётся.) До этого запускали, но вот сегодня сильный ветер мешает. [Дочке] очень нравятся конкурсы, которые здесь проходят. Очень хорошее мероприятие», — поделилась она, параллельно управляя змеем и пытаясь поймать ветер.
Ещё одна участница, Елена, пытается справиться с сильным ветром вместе со своей дочкой — они сделали своего змея: «Нашего змея зовут Софья, Софья любит лето. Почему Софья? Потому что дочку так зовут, это её змей». «Давай, лети-лети!» — кричит своему змею настоящая Софья.
Победители и участники конкурсов в качестве подарков получили воздушных змеев, сладкие призы, а также множество подарков и сертификатов от магазинов «Сибирского Молла».
На этой неделе прошёл ещё один интересный фестиваль — фестиваль граффити Okrasheno. Художники раскрасили один из дворов в центре Новосибирска.
Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова