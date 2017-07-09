Полсотни сторонников Навального все же собрались на месте несогласованного митинга у ГПНТБ

Фото Александра Ощепкова





Порядка 50 человек вышли на митинг, организованный местным штабом Алексея Навального, — акция была сначала разрешена городскими властями, но потом мэрия свое разрешение аннулировала.







Фото Александра Ощепкова





Сегодня, 9 июля, на площади Пименова должен был пройти очередной митинг против коррупции, организованный сторонниками Алексея Навального. Место и время проведения было согласовано с городскими властями заранее. Однако 6 июля мэрия изменила свое решение, заявил накануне один из организаторов митинга, руководитель регионального отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко.







Фото Александра Ощепкова





В итоге сторонники Навального все же пришли на место митинга и принесли агитационные материалы. Как сообщает с места корреспондент НГС.НОВОСТИ, к ним сразу же подошли сотрудники полиции и сообщили о противоправности их действий. После чего собравшиеся остались просто стоять или сидеть у фонтана.







Фото Александра Ощепкова





Активисты принесли с собой, помимо прочего, так называемый агитационный куб, однако установить его полицейские не дали и даже изъяли две поверхности из четырех. Оставшуюся агитацию собравшиеся решили защитить своими телами, просто сев сверху. Сейчас участники акции просто читают вслух Конституцию РФ, сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ с места событий.





Фото Александра Ощепкова





Напомним, что накануне штаб Навального в Новосибирске был оцеплен полицией после сообщения о якобы находившейся там бомбе.

