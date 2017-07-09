Weekend длинных ножей: сразу трое новосибирцев и жителей области стали жертвой поножовщины

Фото Александра Ощепкова

Сразу три не связанные между собой случая применения холодного оружия в Новосибирской области на этих выходных раскрыты полицией по горячим следам.





Как сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, полицейским удалось по горячим следам раскрыть сразу три тяжких преступления. В каждом из случаев пострадавшие получили ножевые ранения в бытовых и семейных ссорах.







Начались «выходные длинных ножей» еще в пятницу, 7 июля, вечером, когда в больницу поселка Кольцово «скорая помощь» доставила 26-летнего молодого человека с ранением в живот. Как выяснилось, потерпевший в заброшенном доме распивал спиртное с мужчиной без определенного места жительства, между ними произошла ссора, закончившаяся поножовщиной. 60-летний подозреваемый задержан сотрудниками полиции и находится под стражей.







Ночью 8 июля ножевое ранение получил в Искитиме 46-летний мужчина, который также распивал спиртные напитки, но уже со своей женой и у себя дома. Следователи пока устанавливают мотивы преступления.







И уже вечером 8 июля в селе Довольное (также во время пьяной ссоры) 48-летний хозяин частного дома ударил ножом своего гостя, 45-летнего жителя райцентра. Потерпевший госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки и повреждениями внутренних органов. Подозреваемый задержан. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).





Во всех трех случаях, к счастью, дело не дошло до убийства. Так, например, как это случилось совсем недавно с жительницей Новосибирска, которая познакомилась в интернете с мужчиной, который, по версии следствия, зарезал ее ножом на первом свидании.

