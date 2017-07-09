Полицейские гнались за мотоциклистом по оживленным улицам больше 6 километров

Фото vk.com/avtospas54rus
Фото vk.com/avtospas54rus


Сотрудники службы «Автоспас» сегодня, 9 июля, стали свидетелями погони экипажа ГИБДД за мотоциклистом. Эпизод произошёл на площади Маркса — мотоциклист въехал на нее, по всей видимости, по ул. Ватутина, со стороны торгового центра «МЕГА». По информации «Автоспаса», погоня велась от перекрестка ул. Мира и Аникина.



Как сообщил один из подписчиков «Автоспаса», настигнуть беглеца удалось только в Горском микрорайоне. На месте работает 6 экипажей ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

Стас Соколов
Фото и видео vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 5440
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено