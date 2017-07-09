Полицейские гнались за мотоциклистом по оживленным улицам больше 6 километров

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Сотрудники службы «Автоспас» сегодня, 9 июля, стали свидетелями погони экипажа ГИБДД за мотоциклистом. Эпизод произошёл на площади Маркса — мотоциклист въехал на нее, по всей видимости, по ул. Ватутина, со стороны торгового центра «МЕГА». По информации «Автоспаса», погоня велась от перекрестка ул. Мира и Аникина.











Как сообщил один из подписчиков «Автоспаса», настигнуть беглеца удалось только в Горском микрорайоне. На месте работает 6 экипажей ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.