Полиция разыскивает новосибирца на «Тойоте», о котором уже 17 дней нет никаких вестей

Фото 54.мвд.рф
Фото 54.мвд.рф


Главное управление МВД РФ по Новосибирской области сегодня, 9 июля, опубликовало на своем сайте информацию о пропаже человека. По данным полиции, Артем Булгаков,1987 года рождения, ушёл из дома 22 июня и до настоящего времени о месте его нахождения ничего не известно.


Как сказано в сообщении ГУ МВД, пропавший передвигается на автомобиле Toyota Sprinter Marino бело-серого цвета, государственный регистрационный знак Р 480 ОО, 54-й регион.


Фото 54.мвд.рф
Фото 54.мвд.рф


Видевших Артема Булгакова после 22 июня или знающих что-либо о его местонахождении полиция просит обратиться по телефонам 232-64-70, 232-64-80. Телефон дежурной части отдела полиции № 7 «Ленинский»: 232-17-18.


Полиция обращается к общественности за помощью в розыске пропавших людей регулярно. Так, в середине июня в разное время в розыск были объявлены 16-летний подросток и  28-летняя девушка.  

Стас Соколов 
Фото 54.мвд.рф

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