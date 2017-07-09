Lenta.ru выпустила гид по Новосибирску — туристам предлагают посмотреть на «споры сибирской язвы»

Скриншот сайта Letna.ru





Статья «Жить по-сибирски» (Почему обязательно нужно хотя бы раз побывать в Новосибирске) вышла на портале Lenta.ru сегодня, сегодня, 9 июля, в разделе «Путешествия». Материал написан в формате туристического гида, описывающего понемногу всё — от климата и природы до объектов культуры и заведений общепита.







«На берегу Обского водохранилища оставаться небезопасно — местные мошки довольно серьезно настроены вас покусать», — говорится в статье. Фото Стаса Соколова





Так, например, гостям Новосибирска уже в первых строках советуют съездить в Академгородок, где «кроме пляжного досуга, можно осмотреть здание Новосибирского государственного университета и расположенный рядом центр вирусологии, где хранятся споры бактерий сибирской язвы». Речь, очевидно, идет о Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который расположен в Кольцово.





В разделе «Культура» гостям Новосибирска Lenta.ru рекомендует посетить театр НОВАТ, где под руководством Владимира Кехмана «уже в первый сезон провели масштабный ремонт». Из городских музеев автору обзора заслуживающим наибольшего внимания показался Музей олимпийской славы.







Подача блюд в ресторане #СибирьСибирь. Фото Стаса Соколова





Почти половина обзора посвящена новосибирским предприятиям общепита. Среди заведений, который отмечены в обзоре, — «Мамин Сибиряк» («где зимой сушат варежки на полках»), Park cafe («респектабельный, чинный ресторан с лаконичным интерьером») и ресторан #СибирьСибирь (где «пельмени начиняют медвежатиной, телятиной, мясом косули»).





На улицах Новосибирска. Фото Стаса Соколова





Автор обзора так же приводит краткий словарь «сибирских слов», которые могут быть непонятны приезжему: маленько, вехотка, мультифора, толчёнка и догоняшки. А в качестве сувениров предлагает привезти с собой из Новосибирска кедровые орехи, алтайский мед, сушеную клюкву и белые грибы.







Новосибирская область не первый раз попадает на страницы столичных изданий. Так, в последнем номере русского издания журнала Esquire вышел обзор новосибирских баров. А в мае этого года озеро Карачи вошло в 1-ю десятку по популярности оздоровительного отдыха на российских курортах минеральных вод.

