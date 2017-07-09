Lenta.ru выпустила гид по Новосибирску — туристам предлагают посмотреть на «споры сибирской язвы»

Скриншот сайта Letna.ru
Скриншот сайта Letna.ru


Статья «Жить по-сибирски» (Почему обязательно нужно хотя бы раз побывать в Новосибирске) вышла на портале Lenta.ru сегодня, сегодня, 9 июля, в разделе «Путешествия». Материал написан в формате туристического гида, описывающего понемногу всё — от климата и природы до объектов культуры и заведений общепита. 


«На берегу Обского водохранилища оставаться небезопасно — местные мошки довольно серьезно настроены вас покусать», — говорится в статье. Фото Стаса Соколова
«На берегу Обского водохранилища оставаться небезопасно — местные мошки довольно серьезно настроены вас покусать», — говорится в статье. Фото Стаса Соколова


Так, например, гостям Новосибирска уже в первых строках советуют съездить в Академгородок, где «кроме пляжного досуга, можно осмотреть здание Новосибирского государственного университета и расположенный рядом центр вирусологии, где хранятся споры бактерий сибирской язвы». Речь, очевидно, идет о Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который расположен в Кольцово.

 

В разделе «Культура» гостям Новосибирска Lenta.ru рекомендует посетить театр НОВАТ, где под руководством Владимира Кехмана «уже в первый сезон провели масштабный ремонт». Из городских музеев автору обзора заслуживающим наибольшего внимания показался Музей олимпийской славы.


Подача блюд в ресторане #СибирьСибирь. Фото Стаса Соколова
Подача блюд в ресторане #СибирьСибирь. Фото Стаса Соколова


Почти половина обзора посвящена новосибирским предприятиям общепита. Среди заведений, который отмечены в обзоре, — «Мамин Сибиряк» («где зимой сушат варежки на полках»), Park cafe («респектабельный, чинный ресторан с лаконичным интерьером») и ресторан #СибирьСибирь (где «пельмени начиняют медвежатиной, телятиной, мясом косули»). 


На улицах Новосибирска. Фото Стаса Соколова
На улицах Новосибирска. Фото Стаса Соколова


Автор обзора так же приводит краткий словарь «сибирских слов», которые могут быть непонятны приезжему: маленько, вехотка, мультифора, толчёнка и догоняшки. А в качестве сувениров предлагает привезти с собой из Новосибирска кедровые орехи, алтайский мед, сушеную клюкву и белые грибы.


Новосибирская область не первый раз попадает на страницы столичных изданий. Так, в последнем номере русского издания журнала Esquire вышел обзор новосибирских баров. А в мае этого года озеро Карачи вошло в 1-ю десятку по популярности оздоровительного отдыха на российских курортах минеральных вод. 

Стас Соколов
Фото скриншот lenta.ru (1), автора (2–4)

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