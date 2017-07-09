Спасатели рассказали о водителе ВАЗа с торчащей из груди железной трубой


Фото vk.com/mass54
Фото vk.com/mass54

Сотрудники Муниципальная аварийно-спасательной службы (МАСС) приняли участие в съемках фильма о работе спасателей.


Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), вчера, 8 июля, на улицах Новосибирска проводились съёмки фильма с рабочим названием «Настоящий Герой 3».


Картину снимает кинокомпания «НовосибФильм» совместно с МАСС и МЧС России по Новосибирской области, режиссёр фильма Виктор Петришин. Как сказано в сообщении МАСС, «фильм ярко осветит работу спасателей МАСС, которые готовы в любую минуту оказать всю необходимую помощь жителям города Новосибирска».


Фото vk.com/mass54
Фото vk.com/mass54


В эпизоде, съёмки которого могли видеть случайно оказавшиеся рядом горожане, у автомобиля ВАЗ железной трубой, торчащей из ограждений на дороге, пробито стекло как раз в месте, где сидит водитель. Стоящие рядом машины скорой помощи только усиливают впечатление о произошедшей трагедии. 


Фото vk.com/mass54
Фото vk.com/mass54


«Вы бы хоть таблички ставили, что это съёмки фильма, а то, когда проезжали мимо, мои пассажиры белеть начали», — поделился впечатлениями один из подписчиков группы МАСС в сети «ВКонтакте».


Новосибирск становится местом съёмок далеко не в первый раз. Так в прошлом году в Ордынском районе снимались эпизоды фильма «Гайер» (режиссер Петр Дикарев) — в съёмках даже приняли участие новосибирские актеры, в том числе и непрофессиональные. 

Стас Соколов
Фото vk.com/mass54

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