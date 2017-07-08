Сибирячки похвастались венками на день Ивана Купалы

Девушки прыгали через костёр и пускали по воде венки 
Девушки прыгали через костёр и пускали по воде венки 

На Заельцовском пляже 7 июля прошёл праздник в честь дня Ивана Купалы — женщины украсили головы венками из лент и цветов, прыгали через костёр, водили хороводы. 


«Мы организуем праздник уже третий год. Всегда в разных местах — три года назад на пляже Бугринской рощи, в прошлом году в Ложке у святого источника, в этом году на Заельцовском пляже», — рассказала организатор мероприятия Мария Половникова. 


Всего в Купальскую ночь на пляже собрались 25 женщин, приехали гости из Омска. 


Сибирячки похвастались венками на день Ивана Купалы (фото)


«Атмосфера каждый раз разная, потому что помимо постоянных участников приходят новые лица со своими историями. В этот раз танцевали ручеёк и водили хороводы, пели русские народные песни. Девушки принесли много вкусного к чаю, и мы завершили наш вечер чаепитием с травяным алтайским чаем», — поделилась Мария. 


На воду спустили больше десятка венков 
На воду спустили больше десятка венков 


Праздник Ивана Купалы отмечался новосибирцами и без погружения в древнеславянские традиции. Подростки с вёдрами оккупировали фонтан в Первомайском сквере. Прохладная погода не мешала горожанам веселиться и обливать водой прохожих. 

Алёна Золотухина
Фото Марии Половниковой 

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