Сибирячки похвастались венками на день Ивана Купалы

Девушки прыгали через костёр и пускали по воде венки

На Заельцовском пляже 7 июля прошёл праздник в честь дня Ивана Купалы — женщины украсили головы венками из лент и цветов, прыгали через костёр, водили хороводы.







«Мы организуем праздник уже третий год. Всегда в разных местах — три года назад на пляже Бугринской рощи, в прошлом году в Ложке у святого источника, в этом году на Заельцовском пляже», — рассказала организатор мероприятия Мария Половникова.





Всего в Купальскую ночь на пляже собрались 25 женщин, приехали гости из Омска.











«Атмосфера каждый раз разная, потому что помимо постоянных участников приходят новые лица со своими историями. В этот раз танцевали ручеёк и водили хороводы, пели русские народные песни. Девушки принесли много вкусного к чаю, и мы завершили наш вечер чаепитием с травяным алтайским чаем», — поделилась Мария.







На воду спустили больше десятка венков





Праздник Ивана Купалы отмечался новосибирцами и без погружения в древнеславянские традиции. Подростки с вёдрами оккупировали фонтан в Первомайском сквере. Прохладная погода не мешала горожанам веселиться и обливать водой прохожих.

