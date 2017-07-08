В Новосибирске открылась выставка портретов талантливых поэтов

Автор портретов Катерина Скабардина-Столбинская
Автор портретов Катерина Скабардина-Столбинская

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» сегодня, 8 июля, начала работу выставка портретов новосибирских поэтов, снятых фотографом Катериной Скабардиной-Столбинской. 


«Выставка открылась небольшой интригой, потому что никто до последнего не знал, чьи портреты в ней точно будут участвовать. Отбор производился при помощи комиссии — четыре человека (лидеры поэтических течений) выбрали каждый свою тридцатку, я их скомпоновала в таблицу и выявила тех, у кого больше всего голосов. В торжественной обстановке мы снимали шторки с плакатов и называли поэтов», — поделилась Катерина подробностями открытия выставки с НГС.НОВОСТИ.  


В Новосибирске открылась выставка портретов талантливых поэтов


В Новосибирске открылась выставка портретов талантливых поэтов


Катерина задумала проект «Поэту — по портрету» для того чтобы у городских поэтов появились свои профессиональные портреты, чтобы новосибирцы знали поэтов в лицо. 


Участников фотосессии девушка разыскивала через поэтические союзы и кружки. В итоге для съемок она отобрала 60 поэтов. Каждый портрет Катерина оформляла стихотворением, выбранным самим автором.


Выставка будет работать на четвертом этаже торгово-выставочного центра до сентября. Среди поэтов, чьи портреты можно будет на ней увидеть, — Александр Денисенко, Юлия Пивоварова, Яков Сёмочкин, Слава Чехов, Маша Штольц, Андрей Ложкин, Екатерина Дроздова и другие. 

Ольга Власова
Фото Катерины Скабардиной-Столбинской

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