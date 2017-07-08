Подрядчик капремонта многоэтажки заплатит за залитые квартиры

Жильцы теперь самостоятельно контролируют ремонт крыши дома

Мэрия Новосибирска прокомментировала потоп в квартирах многоэтажки в Ленинском районе, который произошел по вине компании, проводившей капитальный ремонт дома.





Дождь залил верхние квартиры девятиэтажки по ул. 2-я Портовая, 6 во время капитального ремонта дома и замены крыши. Подрядчик должен за свой счет отделать жильё, говорится в ответе мэрии на запрос НГС.НОВОСТИ.



«По всем пострадавшим квартирам составлены акты обследования с указанием повреждений отделки помещений, — заявили в мэрии. — Акты приемки выполненных работ будут подписаны только после устранения силами подрядной организации ООО "СибирьЭнергоРесурс" всех дефектов. В рамках заключенного договора Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области может применить штрафные санкции за срыв сроков проведения работ. При проведении некачественного ремонта выдается предписание, работы останавливаются до устранения замечаний».



Если фирма не устранит дефекты, власти могут расторгнуть договор.





ООО «СибирьЭнергоРесурс» уже попадало в поле зрения надзорных органов мэрии — компания работает еще на двух объектах, и там тоже есть замечания,





отметили в городской администрации.



Всего в 2016 году власти расторгли 215 договоров на капремонт многоквартирных домов, при этом с начала 2017-го число жалоб на некачественные работы уменьшилось на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, как уточнили в мэрии, разорванные соглашения ведут к затягиванию работ, потому что чиновники должны объявлять новые конкурсы.







По словам одной из пострадавших жильцов дома, Ольги Волковой,





подрядчик уже начал заниматься устранением нарушений. Но жильцы ещё не знают, как переживут ближайший дождь.





«Пока за свой счёт они обещают всё восстановить жителям, устранить это безобразие», — отметила она.





Редакция не смогла дозвониться до подрядчика, чтобы узнать его позицию.





НГС.НОВОСТИ подробно писали о бедствии, с которым в начале этой недели столкнулись жители девятиэтажки на ул. Портова. В некоторых квартирах от воды провис натяжной потолок, во всем доме на несколько дней отключили свет.