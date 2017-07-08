Пилоты дрифт-каров показали яркое шоу на трассе у Экспоцентра

Во втором этапе Кубка столицы Сибири по дрифту участвуют 18 пилотов. На фото — Ростислав Брылев из Барнаула

В Новосибирске на трассе у Экспоцентра проходит второй этап Кубка столицы Сибири по дрифту — в нём участвуют 18 пилотов.







На соревнования приехали пилоты из Красноярска, Новокузнецка, Кемерово, Томска, Омска и Барнаула. Они устроили парные заезды «дверь в дверь» и показали, как умеют проходить трассу в управляемом заносе.













«У каждого участника в квалификации было по три попытки. Парные заезды прошли в топ-8», — рассказали НГС.НОВОСТИ организаторы. По их оценкам, сегодня на дрифт-шоу пришли около тысячи новосибирцев.















Первый этап Кубка столицы Сибири в этом году прошёл 27 мая. На нём разыгрывали Кубок губернатора — его выиграли новосибирцы. До этого главный приз несколько лет подряд уходил красноярцам, отметили организаторы заезда.













Не менее зрелищное дрифт-шоу пилоты показали на парковке ТРЦ «МЕГА». Вечером 16 июня собрались несколько десятков пилотов спорткаров из разных регионов.

