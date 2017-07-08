Офисные работники устроили забег на Михайловской набережной ради больных детей
Сотни новосибирцев стали участниками благотворительного забега на Михайловской набережной.
Забег «Абсолютная жизнь» решила организовать компания QNET LTD при поддержке мэрии Новосибирска и дирекции Сибирского фестиваля бега. Для участия в акции в Новосибирск приехали офисные сотрудники из районов Новосибирской области, Томска, Бийска, Кемерово и Красноярска.
«Всего собралось 500 человек. Они пробежали по Михайловской набережной 4 км — от парка "Городское начало" до автосалона "Макс Моторс". Во время регистрации каждый сделал благотворительный взнос в размере 600 руб. Все деньги (а это 300 тыс. руб.) мы передадим в ассоциацию "Интеграция", которая направит их на лечение больных детей», — рассказали НГС.НОВОСТИ организаторы.
Здорового образа жизни придерживаются многие новосибирцы. Свои силы они время от времени показывают в забегах и на более длинные дистанции. Так, в конце июня полсотни новосибирцев в Инюшенском бору пробежали дистанции по 5 и 15 км.
Ольга Власова
Фото предоставлены организаторами