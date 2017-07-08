Офисные работники устроили забег на Михайловской набережной ради больных детей

На финише участники забега запустили в небо оранжевые шары 
На финише участники забега запустили в небо оранжевые шары 

Сотни новосибирцев стали участниками благотворительного забега на Михайловской набережной.


Забег «Абсолютная жизнь» решила организовать компания QNET LTD при поддержке мэрии Новосибирска и дирекции Сибирского фестиваля бега. Для участия в акции в Новосибирск приехали офисные сотрудники из районов Новосибирской области, Томска, Бийска, Кемерово и Красноярска. 


«Всего собралось 500 человек. Они пробежали по Михайловской набережной 4 км — от парка "Городское начало" до автосалона "Макс Моторс". Во время регистрации каждый сделал благотворительный взнос в размере 600 руб. Все деньги (а это 300 тыс. руб.) мы передадим в ассоциацию "Интеграция", которая направит их на лечение больных детей», — рассказали НГС.НОВОСТИ организаторы. 


Офисные работники устроили забег на Михайловской набережной ради больных детей


Здорового образа жизни придерживаются многие новосибирцы. Свои силы они время от времени показывают в забегах и на более длинные дистанции. Так, в конце июня полсотни новосибирцев в Инюшенском бору пробежали дистанции по 5 и 15 км

Ольга Власова
Фото предоставлены организаторами

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