Самолёт в Новосибирск задержали на пять часов из-за тумана

Самолёт опаздывает из-за позднего прибытия в Иркутск 
Самолёт опаздывает из-за позднего прибытия в Иркутск 

Посадка самолёта авиакомпании S7 сообщением «Иркутск – Новосибирск» задерживается примерно на 5 часов из-за тумана. 


Самолёт Airbus выполнял рейс 3275 «Новосибирск – Иркутск» в ночь на 8 июля. Он вылетел в 02:20 из «Толмачёво», но вместо Иркутска из-за тумана приземлился на запасном аэродроме в Чите. В Иркутск самолёт прибыл только в 10:20. Из-за этого задерживается его прибытие в Новосибирск, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему под видом пассажира, в справочной «Толмачёво». 


По данным онлайн-табло, рейс 3276 «Иркутск – Новосибирск»  должен был прибыть в  аэропорт Толмачёво в 08:40. Однако в справочной сообщили, что расчётное время — 13:30. 


Пассажиры авиакомпании S7 на этой неделе не первый раз сталкиваются с задержками рейсов. 

Утром 5 июля несколько десятков человек с опозданием вылетели в Москву. Тогда задержку также объяснили поздним прибытием самолёта из Москвы. 

Ольга Власова
Фото из архива НГС

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