На Большевичке внедорожник покорёжило после встречи с грузовиком

Авария произошла на перекрёстке ул. Большевистской и Выборной

На перекрёстке ул. Большевистской и ул. Выборной утром 8 июля столкнулись грузовик и внедорожник Mitsubishi Pajero.







ДТП произошло рано утром неподалёку от храма Михаила Архангела в Октябрьском районе. Грузовик стоял на светофоре, в этот момент внедорожник на полной скорости въехал в него сзади, сообщают очевидцы в социальных сетях.









На место ДТП прибыла «скорая» и экипаж ДПС. По предварительной информации в соцсетях, водителя Mitsubishi Pajero увезли в больницу.







НГС.НОВОСТИ уточняют подробности этого ДТП.





11:07

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что водитель Mitsubishi Pajero не пострадал. «Врачи осмотрели его на месте, травм у него нет», — передали в полиции.







Подобные столкновения легковых авто с грузовиками — не редкость. Как правило, в таких авариях у машин сильно страдает передняя часть. Именно такие последствия, например, в мае понёс и внедорожник BMW X5. Он ехал с Северного объезда и влетел в КамАЗ, который выезжал с грунтовой дороги.