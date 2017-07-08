На Большевичке внедорожник покорёжило после встречи с грузовиком

Авария произошла на перекрёстке ул. Большевистской и Выборной 
Авария произошла на перекрёстке ул. Большевистской и Выборной 

На перекрёстке ул. Большевистской и ул. Выборной утром 8 июля столкнулись грузовик и внедорожник Mitsubishi Pajero.


ДТП произошло рано утром неподалёку от храма Михаила Архангела в Октябрьском районе. Грузовик стоял на светофоре, в этот момент внедорожник на полной скорости въехал в него сзади, сообщают очевидцы в социальных сетях. 


На Большевичке внедорожник покорёжило после встречи с грузовиком


На место ДТП прибыла «скорая» и экипаж ДПС. По предварительной информации в соцсетях, водителя Mitsubishi Pajero увезли в больницу. 


НГС.НОВОСТИ уточняют подробности этого ДТП. 


В пресс-службе ГУ МВД по НСО  корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что водитель Mitsubishi Pajero не пострадал. «Врачи осмотрели его на месте, травм у него нет», — передали в полиции. 


Подобные столкновения легковых авто с грузовиками — не редкость. Как правило, в таких авариях у машин сильно страдает передняя часть. Именно такие последствия, например, в мае понёс и внедорожник BMW X5. Он ехал с Северного объезда и влетел в КамАЗ, который выезжал с грунтовой дороги.  

Ольга Власова
Фото vk.com/act54

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