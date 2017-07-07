Спасатели сняли с большой высоты неадекватного мужчину

Спасатели использовали альпинистское снаряжение 
Спасатели использовали альпинистское снаряжение 

В центре Новосибирска 20-летний парень забрался на крышу гаражных боксов и не смог спуститься — к нему на помощь приехали спасатели. 


«Вызов от очевидцев на ул. Островского поступил на телефон диспетчера сегодня, 7 июля, в 20:22. На место происшествия выехали экстренные службы города. Прибыв на место, спасатели поднялись на крышу боксов, где обнаружили парня в сильнейшем алкогольном опьянении», — сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


Спасатели сняли с большой высоты неадекватного мужчину


В МАСС пояснили, что спасателям для эвакуации парня с высоты пришлось использовать альпинистское снаряжение. После того как парня спустили вниз, его передали прибывшим полиции и «скорой».  


Спасателям нередко приходится работать на высоте. Один из последних случаев, о котором рассказывали НГС.НОВОСТИ, произошел в Кировском районе. Там спасатели сняли девушку в неадекватном состоянии с балкона 13-го этажа в подъезде жилого дома.  

Ольга Власова
Фото vk.com/mass54

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