В Новосибирске отобрали 30 болельщиков для хоккейного реалити-шоу

Борьба за один день с любимой командой начнётся 11 июля

В ЛДС «Сибирь» сегодня, 7 июля, прошёл кастинг болельщиков для участия в реалити-шоу «Хочу в "Сибирь"» — на него приехали фанаты из Москвы, Ярославля и Перми.







«Ждали [на кастинг] 94 человека, но в итоге пришли 85, из них шесть девушек — участниц женской хоккейной команды "Гризли". В финальную группу попали 40 человек, из них жюри нужно было выбрать 30, одной из них оказалась девушка — она вместе с остальными начинает борьбу за однодневный контракт», — рассказала НГС.НОВОСТИ подробности отбора участников пресс-секретарь ХК «Сибирь» Мария Левинская.





В кастинге участвовали не только новосибирцы, но и жители других городов — Москвы, Ярославля и Перми. Все они прошли в финал.





О том, что на отбор приедут москвич и ярославец, организаторы знали. А вот участие пермяка в отборе стало для них настоящим сюрпризом.





«У нас из Пермского края наш капитан Степан Санников, он родился в Соликамске. Оказалось, приехавший из Перми мужчина болеет за него. Он приехал, пришёл на регистрацию, и у него выпал номер 39 — а это как раз номер Санникова. Мы сразу позвонили Степану, он пришёл, поздоровался, болельщик был безумно счастлив», — поделились в хоккейном клубе.







Борьбу за главный приз — контракт на один день с хоккейной «Сибирью» — участники кастинга начнут 11 июля. Победитель проведёт игровой день с любимой командой и сможет попасть в заявку на календарный матч «Сибири» в КХЛ с присутствием на скамейке запасных.





Об участниках кастинга, прошедших в финал, НГС.НОВОСТИ расскажут позже.