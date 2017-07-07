Художница за день расписала стену в центре города

В Новосибирске открылся фестиваль граффити Okrasheno —  художники начали разукрашивать двор дома на ул. Фрунзе, 5. 


Марина разрисовывает стену полностью самостоятельно 
Марина разрисовывает стену полностью самостоятельно 


«Сегодня начали работать над четырьмя стенами из шести. Первую из них разукрашивает новосибирская художница Марина Ягода — она первый раз делает такую большую работу в Новосибирске, рисует на тему дуальности — [на картине] у неё солнце и луна, мужчина и женщина, в каком-то плане это диалог о гармонии», — рассказал НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Иван Ягода. 


Марина — художник-монументалист, у неё высшее архитектурное образование. Её работы есть во многих городах России 
Марина — художник-монументалист, у неё высшее архитектурное образование. Её работы есть во многих городах России 


Над второй стеной начали работать художники из Германии (Берлина, Дрездена, Мюнхена и нескольких других городов).


«Это классические граффити-райтеры, их курирует наш новосибирский классический граффити-райтер Миша Мак. К нему присоединилась ещё пара художников. Пока они нарисовали только шрифты — но они будут скомпонованы в плиты, которые держат краны. Это будет разрисованная граффити-стройка», — объяснил задумку Иван. 


Название этой работы StreetArtStroy
Название этой работы StreetArtStroy


Над этой стеной работает целая команда немецких художников 
Над этой стеной работает целая команда немецких художников 


Над третьей и четвёртой стеной художники только начали работать, одну из них расписывает граффитист из Нижнего Новгорода. «Он свою стену задекоративил пока что и ночью с помощью проектора будет творить волшебство», — поделился собеседник. 


Художница за день расписала стену в центре города (фото)


Художница за день расписала стену в центре города (фото)


Фестиваль будет проходить с 7 по 9 июля. В общей сложности уличным художникам предстоит раскрасить больше 400 кв. м стен в границах ул. Фрунзе – Советской – Державина – Красного проспекта.  


Организаторы обещают, что на фестивале можно будет послушать интересные лекции о граффити, побывать на творческом пикнике и посмотреть первый документальный фильм о российском стрит-арте «В открытую». 


В Новосибирске не один десяток мест, где уже есть красивые граффити-рисунки. Горожане с удовольствием фотографируются на их фоне. Теперь таких локаций станет больше. 

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова 

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