Художница за день расписала стену в центре города

В Новосибирске открылся фестиваль граффити Okrasheno — художники начали разукрашивать двор дома на ул. Фрунзе, 5.





Марина разрисовывает стену полностью самостоятельно





«Сегодня начали работать над четырьмя стенами из шести. Первую из них разукрашивает новосибирская художница Марина Ягода — она первый раз делает такую большую работу в Новосибирске, рисует на тему дуальности — [на картине] у неё солнце и луна, мужчина и женщина, в каком-то плане это диалог о гармонии», — рассказал НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля Иван Ягода.







Марина — художник-монументалист, у неё высшее архитектурное образование. Её работы есть во многих городах России





Над второй стеной начали работать художники из Германии (Берлина, Дрездена, Мюнхена и нескольких других городов).





«Это классические граффити-райтеры, их курирует наш новосибирский классический граффити-райтер Миша Мак. К нему присоединилась ещё пара художников. Пока они нарисовали только шрифты — но они будут скомпонованы в плиты, которые держат краны. Это будет разрисованная граффити-стройка», — объяснил задумку Иван.







Название этой работы StreetArtStroy





Над этой стеной работает целая команда немецких художников





Над третьей и четвёртой стеной художники только начали работать, одну из них расписывает граффитист из Нижнего Новгорода. «Он свою стену задекоративил пока что и ночью с помощью проектора будет творить волшебство», — поделился собеседник.















Фестиваль будет проходить с 7 по 9 июля. В общей сложности уличным художникам предстоит раскрасить больше 400 кв. м стен в границах ул. Фрунзе – Советской – Державина – Красного проспекта.





Организаторы обещают, что на фестивале можно будет послушать интересные лекции о граффити, побывать на творческом пикнике и посмотреть первый документальный фильм о российском стрит-арте «В открытую».







В Новосибирске не один десяток мест, где уже есть красивые граффити-рисунки. Горожане с удовольствием фотографируются на их фоне. Теперь таких локаций станет больше.