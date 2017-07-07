Сотня рукодельниц собралась сшить большое лоскутное одеяло в парке

Такое одеяло мастерицы сшили в прошлом году

В Новосибирске собрались больше 150 мастериц со всей России, чтобы сшить большое лоскутное одеяло.







Межрегиональный фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского» проходит восьмой раз. В этом году он стартовал 7 июля. На него приехали рукодельницы из Санкт-Петербурга, Суздаля, Томска, Екатеринбурга, Омской области. За два дня им предстоит шить большое лоскутное одеяло — оно будет состоять из 65 блоков, каждый 25х25 см.

Презентация #стеганыйцветочек #паркуморяобского #новосибирск #линейкидлястежки Публикация от Максим Федотов Новосибирск (@fedotovstezhka) Июл 7 2017 в 3:08 PDT

«В день завершения фестиваля, 9 июля, проведём парад одеял. Каждая рукодельница сядет в кабинку колеса обозрения и покажет своё одеяло — все одеяла сделают круг почёта», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель оргкомитета фестиваля Галина Меркулова.

Все отенки розового, Калинка малинка #новосибирск #уморяобского #надеждажеламская Публикация от Максим Федотов Новосибирск (@fedotovstezhka) Июл 7 2017 в 1:24 PDT

Рукодельницы не только будут шить большое одеяло. Они покажут и свои работы — среди них есть, например, и куклы, сшитые из лоскутов.

Света Липовка. Её куклы #новосибирск #куклы #ручнаяработа #максим Публикация от Максим Федотов Новосибирск (@fedotovstezhka) Июл 7 2017 в 12:05 PDT

В прошлом году фестиваль также проходил в начале июля. Тогда мастерицы также шили большое одеяло. Они отправили его в музей Бориса Шергина в Архангельск. В этом году организаторы пока держат в секрете, кому подарят одеяло. Обещают раскрыть его в день завершения фестиваля.







«Уровень работ в этом году очень высокий. Надо приезжать и смотреть», — посоветовала Галина Меркулова.