Сотня рукодельниц собралась сшить большое лоскутное одеяло в парке

Такое одеяло мастерицы сшили в прошлом году 
Такое одеяло мастерицы сшили в прошлом году 

В Новосибирске собрались больше 150 мастериц со всей России, чтобы сшить большое лоскутное одеяло.


Межрегиональный фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского» проходит восьмой раз. В этом году он стартовал 7 июля. На него приехали рукодельницы из Санкт-Петербурга, Суздаля, Томска, Екатеринбурга, Омской области. За два дня им предстоит шить большое лоскутное одеяло — оно будет состоять из 65 блоков, каждый 25х25 см. 

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Публикация от Максим Федотов Новосибирск (@fedotovstezhka)

«В день завершения фестиваля, 9 июля, проведём парад одеял. Каждая рукодельница сядет в кабинку колеса обозрения и покажет своё одеяло — все одеяла сделают круг почёта», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ председатель оргкомитета фестиваля Галина Меркулова. 

Все отенки розового, Калинка малинка #новосибирск #уморяобского #надеждажеламская

Публикация от Максим Федотов Новосибирск (@fedotovstezhka)

Рукодельницы не только будут шить большое одеяло. Они покажут и свои работы — среди них есть, например, и куклы, сшитые из лоскутов. 

Света Липовка. Её куклы #новосибирск #куклы #ручнаяработа #максим

Публикация от Максим Федотов Новосибирск (@fedotovstezhka)

В прошлом году фестиваль также проходил в начале июля. Тогда мастерицы также шили большое одеяло. Они отправили его в музей Бориса Шергина в Архангельск. В этом году организаторы пока держат в секрете, кому подарят одеяло. Обещают раскрыть его в день завершения фестиваля. 


«Уровень работ в этом году очень высокий. Надо приезжать и смотреть», — посоветовала Галина Меркулова. 

Ольга Власова
Фото автора (1), instagram.com/fedotovstezhka (2–4)

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