В новосибирском зоопарке впервые расцвели хищные растения

На венериной мухоловке появились первые бутоны

На этой неделе хищные тропические растения из контактного зоопарка «Лесное посольство» начали цвести впервые за 4 года пребывания в Новосибирске.







«Мы проводим выставку хищных растений уже четвертый год.





Все привыкли видеть мухоловок, которые захлопываются и едят мух, но не все знают, что это не цветок, который ест насекомых, — это ловушка.





Цветок на самом деле по-другому выглядит — он выбрасывает стрелку, и там распускается маленький беленький цветочек, из которого выпускаются семена. У нас такого за 4 года ни разу не было — для нас это нонсенс, увидеть, каким же образом появляются растения. Если семена будут нормальные, постараемся вырастить уже на сибирской земле эти редкие растения», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор зоопарка «Лесное посольство» Елена Герасименко.





Венерина мухоловка — одно из немногочисленных растений, которое может быстро двигаться. Оно растёт во влажном умеренном и тропическом климате. Как сказали в «Лесном посольстве», растения заказываются из субтропиков, однако из какой конкретно страны они привозятся в Новосибирск, затруднились ответить.





Растение необходимо кормить один раз в неделю — одной мухи или комара ему достаточно, сообщили в зоопарке.





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ в Ночь музеев, которая прошла в этом году 20 мая, уже посещали контактный зоопарк «Лесное посольство». Тогда работники зоопарка показали гостям, как венерину мухоловку можно кормить червяками — на глазах публики две раковины цветка захлопнулись, заблокировав червя.







Кормление хищной мухоловки в контактном зоопарке Новосибирска



