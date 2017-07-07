В новосибирском зоопарке впервые расцвели хищные растения

На венериной мухоловке появились первые бутоны
На венериной мухоловке появились первые бутоны

На этой неделе хищные тропические растения из контактного зоопарка «Лесное посольство» начали цвести впервые за 4 года пребывания в Новосибирске. 


«Мы проводим выставку хищных растений уже четвертый год. 


Все привыкли видеть мухоловок, которые захлопываются и едят мух, но не все знают, что это не цветок, который ест насекомых, — это ловушка. 


Цветок на самом деле по-другому выглядит — он выбрасывает стрелку, и там распускается маленький беленький цветочек, из которого выпускаются семена. У нас такого за 4 года ни разу не было — для нас это нонсенс, увидеть, каким же образом появляются растения. Если семена будут нормальные, постараемся вырастить уже на сибирской земле эти редкие растения», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор зоопарка «Лесное посольство» Елена Герасименко. 


Венерина мухоловка — одно из немногочисленных растений, которое может быстро двигаться. Оно растёт во влажном умеренном и тропическом климате. Как сказали в «Лесном посольстве», растения заказываются из субтропиков, однако из какой конкретно страны они привозятся в Новосибирск, затруднились ответить. 


Растение необходимо кормить один раз в неделю — одной мухи или комара ему достаточно, сообщили в зоопарке. 


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ в Ночь музеев, которая прошла в этом году 20 мая, уже посещали контактный зоопарк «Лесное посольство». Тогда работники зоопарка показали гостям, как венерину мухоловку можно кормить червяками — на глазах публики две раковины цветка захлопнулись, заблокировав червя.


Кормление хищной мухоловки в контактном зоопарке Новосибирска


Мария Шевлягина 
Фото Елены Герасименко
Видео из архива НГС 

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