Ревизорам закупают валенки и сапоги на меху

Валенки нужны для ревизоров, которые проверяют билеты у пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов 
Валенки нужны для ревизоров, которые проверяют билеты у пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов 

Центр управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) объявил закупку зимних сапог и валенок для ревизоров.


Об этом говорится в информации о закупке, размещённой 7 июля на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.


«Зимние сапоги должны быть на натуральном меху и изготовлены из натуральной кожи», — следует из информации о лоте.


Всего ЦУГАЭТ понадобилось 32 пары обуви, из них 17 пар зимних женских сапог, в основном 40-го размера. Мужских сапог нужно всего пять пар, а валенок — семь пар. Также управление горэлектротранспортом закупает три пары резиновых сапог, которые смогут выдержать мороз до –30 градусов.


Начальная (максимальная) цена контракта — 76 тыс. руб. Он будет финансироваться из бюджета Новосибирска на 2017 год. 


Не только ЦУГАЭТ готовится к зиме летом. Сибирское окружное управление материально-технического снабжения федерального МВД закупало для военнослужащих Росгвардии шерстяные свитеры и вовсе весной

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

Прочтений: 1160
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено