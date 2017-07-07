Ревизорам закупают валенки и сапоги на меху

Валенки нужны для ревизоров, которые проверяют билеты у пассажиров автобусов, трамваев и троллейбусов

Центр управления городским автоэлектротранспортом (ЦУГАЭТ) объявил закупку зимних сапог и валенок для ревизоров.







Об этом говорится в информации о закупке, размещённой 7 июля на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.







«Зимние сапоги должны быть на натуральном меху и изготовлены из натуральной кожи», — следует из информации о лоте.







Всего ЦУГАЭТ понадобилось 32 пары обуви, из них 17 пар зимних женских сапог, в основном 40-го размера. Мужских сапог нужно всего пять пар, а валенок — семь пар. Также управление горэлектротранспортом закупает три пары резиновых сапог, которые смогут выдержать мороз до –30 градусов.







Начальная (максимальная) цена контракта — 76 тыс. руб. Он будет финансироваться из бюджета Новосибирска на 2017 год.





Не только ЦУГАЭТ готовится к зиме летом. Сибирское окружное управление материально-технического снабжения федерального МВД закупало для военнослужащих Росгвардии шерстяные свитеры и вовсе весной.