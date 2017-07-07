Центральный загс поженил десятки новосибирцев в красивую дату

Ради регистрации 7 июля многие пары зимой провели в очереди на запись не один час

В Новосибирске в красивую дату 07.07.2017 сыграли свадьбу десятки пар.





Как рассказали НГС.НОВОСТИ в загсе Центрального округа, сегодня, 7 июля, было зарегистрировано около 70 браков.





«Конечно, это заметно больше, чем в другие дни», — отметили в загсе.





Помимо красивой даты с трёмя «семёрками» новосибирцев привлекла перспектива пожениться в День семьи, любви и верности — 8 июля. По данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области, на 7 и 8 июля новосибирцы подали в общей сложности 338 заявлений.





«Праздничная дата заметна даже на фоне общего увеличения количества регистраций в летне-осенний период. В 2008 году, когда был учрежден праздник, мы зарегистрировали 65 пар, в 2009-м — уже 111, в 2010-м — 171. Это, конечно, позитивная тенденция. Будем надеяться, что она сохранится и в дальнейшем», — приводит пресс-служба правительства НСО слова начальника управления по делам ЗАГС НСО Натальи Шустовой.





Регистрация браков на июль открылась в Новосибирске зимой. В начале февраля сотни горожан выстроились в очередь, чтобы подать заявление на «красивую» дату. Некоторым ради этого пришлось ночевать в машине.





Всего же в первую половину этого года в НСО сыграли свадьбу 8,4 тыс. пар — это на 183 брака больше, чем зарегистрировали в первую половину 2016 года.