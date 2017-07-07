ТСЖ подало в суд на новосибирца за детскую площадку, которую он построил

Детская площадка, вокруг которой разгорелся скандал

Правление ТСЖ «Спартак» и новосибирец Иван Березовский спорят в суде из-за детской площадки с песочницей и скамейками.





Коллектив ТСЖ «Спартак» подал в суд на Ивана Березовского, чтобы взыскать с него «неосновательное обогащение» — 207,5 тыс. руб., говорится в материалах суда.





В «Спартаке» пояснили, что Иван Березовский — собственник нежилого помещения в доме № 16 по ул. Спартака. Это помещение он сдаёт в аренду частному детскому саду «Ладушки». При этом Иван Березовский без согласия остальных собственников огородил часть общей территории возле дома и устроил на ней детскую площадку для воспитанников «Ладушек», сообщил истец. От этого, считает «Спартак», Иван Березовский получает выгоду — а значит, должен дополнительно платить ТСЖ за использование земельного участка.





Также в сумму «неосновательного обогащения» вошла плата за обслуживание электрического кабеля. ТСЖ «Спартак» пояснило, что этот кабель принадлежит Ивану Березовскому, но тянется к детскому саду по общему подвалу дома из щитовой. ТСЖ его обслуживает, а значит, должно дополнительно получать за это деньги.







Иван Березовский подал в суд встречный иск, в котором указал, что ТСЖ «Спартак» не имело права начислять ему плату в 207,5 тыс. руб., и попросил сделать перерасчёт. В беседе с НГС.НОВОСТИ Березовский пояснил, что за содержание и ремонт общего имущества в доме он платит исправно, но не согласен с тем, что «Спартак» с марта 2013 года пытается тянуть из него деньги за обслуживание его собственного кабеля. По словам истца, этот кабель он обслуживает сам, а за электричество рассчитывается напрямую с ресурсоснабжающей организацией. Детская площадка, по словам Березовского, предназначена не только для воспитанников детского сада — на ней могут играть и дети жильцов. Забор вокруг площадки всего лишь декоративный, пояснял мужчина.







Иван Березовский добавил, что эту детскую площадку он обустроил около 3 лет назад вместе с арендатором и жильцами дома.





Раньше, по словам Березовского, это было неухоженное место, где «бомжи бутылки кидали и прочие нужды справляли», — теперь это облагороженная площадка с лавочками и песочницей.





У инженера ТСЖ «Спартак» Александра Черникова свой взгляд на ситуацию. По его словам, представители детского сада самовольно устроили детскую площадку, огородили её, а на калитку повесили замок.





Площадку окружает декоративный забор





«Замок сняли совсем недавно, когда начались споры по этой площадке. А во-вторых, я видел такое: играют дети (правда, без родителей), выводит детский сад своих детей и выгоняет их. После того как их дети погуляют, может быть, и можно будет там поиграть, но пока их дети там находятся — уходите. Это я видел лично. Это словоблудие, что он всех туда пускает», — утверждает Александр Черников.







По его словам, судебные тяжбы с ТСЖ по разным поводам Иван Березовский начал ещё 3 года назад с одной лишь целью — «не платить».







«Он какие-то фальсифицированные документы предоставляет о том, что он сам обслуживает эту энергосистему. Вообще левая какая-то схема, непонятно откуда взятая. Он заявляет, что заходил в электрощитовую, обслуживал [свои сети]. Но я его туда не запускал. Только я его могу туда запустить и ключ только у меня, но человек не хочет идти на контакт — я не знаю почему. Желания выжить его или ограбить, ободрать нет никакого, это нормальные отношения с человеком.





Почему за содержание его электросети, обслуживание его площадки должны платить собственники? У нас 70 % пенсионеров, и они не жируют, чтобы оплачивать чей-то бизнес», — рассуждает инженер ТСЖ Александр Черников.





В мае Центральный районный суд Новосибирска встал на сторону Ивана Березовского. В том числе потому, что «Спартак» не смог представить документы, которые бы подтверждали, что именно его специалисты обслуживают спорный электрический кабель. Равно как не смог он доказать и того, что на детской площадке играют только воспитанники детского сада.







«Как следует из представленных фотоматериалов, видеозаписи, имеющееся ограждение носит декоративный характер, калитка открыта, препятствия к доступу любых лиц отсутствуют», — сообщается в материалах суда.







Суд удовлетворил требования Ивана Березовского и полностью отказал «Спартаку». ТСЖ не согласилось с этим решением и теперь пытается его обжаловать в областном суде.







Впрочем, инженер ТСЖ Александр Черников считает, что стороны могли бы разойтись полюбовно, если бы оппонент пошёл на контакт.







«Если он согласится прийти, обсудить условия мирового соглашения, мы пойдём на огромные уступки. Нам не принципиальны эти деньги. ТСЖ с ним судится не ради денег, а для наведения порядка, должен быть порядок во всём», — заявил Александр Черников.





Новосибирцы достаточно часто спорят в судах с управляющими компаниями и ТСЖ: из-за промерзающих углов, опасной наледи возле подъезда и даже из-за слова на букву «М».