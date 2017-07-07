«Дочь окрепла»: Кехман вышел на работу в НОВАТ из декрета

С 7 июля Владимир Кехман приступил к своим рабочим обязанностям

Директор Новосибирского оперного театра Владимир Кехман вернулся из декретного отпуска по уходу за дочерью Анастасией.





«Мой отпуск по уходу за ребёнком завершён. Дочери исполнилось 3 месяца, она окрепла.





В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог всё это время быть с семьей и ухаживать за ребёнком. Я возвращаюсь к работе»,





— передает слова Кехмана пресс-служба театра.







3 апреля 2017 года у Иды и Владимира Кехманов родилась дочь Анастасия. В связи с этим Владимир Кехман оформил отпуск по уходу за ребёнком, чтобы находиться вместе с семьёй.





«Теперь жене будет помогать заботиться о ребёнке бабушка, которая прилетела из Новосибирска», — приводит слова Владимира Кехмана пресс-служба театра.





В конце июня стало известно, что Владимир Кехман взял отпуск по уходу за ребёнком. На время его отсутствия обязанности директора исполняла Снежана Любарь.