«Дочь окрепла»: Кехман вышел на работу в НОВАТ из декрета

С 7 июля Владимир Кехман приступил к своим рабочим обязанностям 
С 7 июля Владимир Кехман приступил к своим рабочим обязанностям 

Директор Новосибирского оперного театра Владимир Кехман вернулся из декретного отпуска по уходу за дочерью Анастасией.


«Мой отпуск по уходу за ребёнком завершён. Дочери исполнилось 3 месяца, она окрепла. 


В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог всё это время быть с семьей и ухаживать за ребёнком. Я возвращаюсь к работе», 


— передает слова Кехмана пресс-служба театра.


3 апреля 2017 года у Иды и Владимира Кехманов родилась дочь Анастасия. В связи с этим Владимир Кехман оформил отпуск по уходу за ребёнком, чтобы находиться вместе с семьёй. 


«Теперь жене будет помогать заботиться о ребёнке бабушка, которая прилетела из Новосибирска», — приводит слова Владимира Кехмана пресс-служба театра.


В конце июня стало известно, что Владимир Кехман взял отпуск по уходу за ребёнком. На время его отсутствия обязанности директора исполняла Снежана Любарь.

Мария Шевлягина
Фото Татьяны Фатеевой

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