Новосибирский писатель отсудил у АЗС тысячу рублей за некачественный бензин

Сергей Баталов 
Сергей Баталов 

Новосибирский фантаст Сергей Баталов обвинил сеть АЗС «Беркут» в поломке двигателя на автомобиле и сумел отсудить 1000 руб. компенсации морального вреда.


Писатель просил взыскать около 800 тыс. руб., из которых моральный вред он оценил в 500 тыс. руб. Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил требования частично, говорится на сайте суда. 


«Я ехал из Новосибирска в Колывань. Машина начала выходить из строя примерно в районе Кудряшей. Я открыл капот и увидел очень сильную вибрацию двигателя. Машина раскачивалась. Честно говоря, никаких мыслей не было. Я поехал к своему другу. Он сказал, что тоже такое первый раз видит. Но заверил, что до города я доеду. Я повернул обратно, а было 31 января [2016 года], на улице холодно, я с женой и собакой», — вспомнил начало конфликта Сергей Баталов. 


На следующий день Баталов отправился на СТО, но доехать не смог — машина заглохла. Пришлось вызывать эвакуатор. Работники через неделю установили причину поломки — виновато некачественное топливо. Из бака слили 23 л, бензин был грязный, сильно пах соляркой и при поджигании давал густой чёрный дым, утверждает Баталов. 


В другом автосервисе специалисты заявили, что двигателю нужен капитальный ремонт, который обойдётся в 70 тыс. руб. В итоге Сергей Баталов предпочёл заменить двигатель — вместе с установкой он обошёлся в 50 тыс. «Я работаю обычным учителем физкультуры, а моя жена — пенсионерка, поэтому сумма ущерба является для нашей семьи значительной», — отметил собеседник. 


Вскоре Сергей Баталов написал претензию в адрес сети АЗС и попросил компенсировать затраты, но получил отказ. С «Беркутом» он судился с сентября 2016 года. 


Суд посчитал, что нужно провести независимую оценку топлива — её доверили фирме «МБЭКС». Экспертиза (копия имеется в распоряжении редакции) показала, что бензин АИ-95 в баке Баталова не соответствовал ГОСТу: в топливе обнаружили повышенное содержание мелкодисперсных частиц и пятикратное превышение серы. Октановое число бензина составляло 92. 


При этом связь между поломкой двигателя и некачественным топливом доказать не удалось. 


В итоге требования Баталова суд удовлетворил частично. Судья, по его словам, решил взыскать с сети АЗС траты на спорный бензин (38 л новосибирец купил почти за 1,3 тыс. руб.) и компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. руб. Затраты на экспертизу топлива (почти 50 тыс. руб.) суд поделил между сторонами пополам, ещё 1,2 тыс. руб. составил штраф с АЗС в пользу государства, продолжает писатель. 


Сергей Баталов решением суда в целом доволен — ему удалось доказать, что топливо было некачественным, но расстроен тем, что ему не получилось доказать, что двигатель вышел из строя именно из-за бензина. 


Сергей Баталов говорит, что заправляется на сети АЗС «Беркут» уже 9 лет и с такой ситуацией столкнулся впервые. Он предполагает, что топливо на заправке на ул. Кропоткина, 269«а» испортилось после доставки некачественной партии.


В сети АЗС «Беркут» считают, что с бензином у них всё в порядке. Гендиректор компании Михаил Сенчук утверждает, что топливо на заправке полностью соответствует нормам, а их клиент «занимается вымогательством». 


По мнению руководства АЗС, нужно было брать на экспертизу не топливо из бака «Хонды», а топливо на самой заправке — из резервуара, откуда бензин подаётся в пистолеты: «Оценивать качество бензина сможет только специализированная лаборатория и только таким образом», — подчеркнул Сенчук. 


«Суд был для того, чтобы показать, что хоть какие-то маленько есть нарушения с нашей стороны. Чтобы мы хоть какое-то наказание понесли», — выразил свою позицию директор АЗС. 


«Топливо у нас соответствует нормам. У нас есть своя аккредитованная лаборатория», — заверил Михаил Сенчук.


Он пожаловался, что судебная тяжба c Баталовым потребовала от него много моральных сил и ему самому впору просить компенсацию вреда. «Не во всём виноват бензин — надо за машиной смотреть. Сейчас большой риск — торговать некачественным топливом», — заключил директор «Беркута».  


Решение Заельцовского районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано до 5 августа. Михаил Сенчук говорит, что апелляцию на решение суда подавать не собирается. Сергей Баталов говорит, что ещё не определился с подачей жалобы на решение суда, но говорит, что хотел бы взыскать с АЗС еще 80 тыс. руб. — пришлось менять двигатель, нанимать юриста, были и другие расходы. 


В январе 2017 года Сергей Баталов стал героем другой истории, о которой рассказывали НГС.НОВОСТИ. Тогда в центре Новосибирска его «Хонду» попытался увезти эвакуатор. Мужчина забрался в машину и протестовал против её транспортировку на штрафстоянку.


Сергей Баталов — новосибирский писатель и журналист, автор фантастических и детективных книг. Среди его произведений — триллер «Волчий остров» и фантастический роман «Звёздный рекрут». 

Ольга Власова
Фото Кирилла Канина

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