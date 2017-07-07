Авторы дизайна «Ленты.ру» и «Медузы» изменят облик НГС

Мы объявляем о масштабном редизайне, участвовать в котором могут и наши читатели. Фото из архива НГС

Уже в ближайшие месяцы облик НГС изменится. Для нас это очень важный, ответственный и серьезный шаг. Так кардинально наш дизайн не менялся долгие годы. Эта работа завершает присоединение НГС к сети городских порталов Hearst Shkulev Digital. Все порталы сети получат единый облик, но при этом сохранят свои бренды, которые принесли им популярность в своих городах.





Хотя наш дизайн изменится до неузнаваемости, мы обещаем, что нашим читателям не придется менять свои привычки. Все ваши любимые разделы и сервисы останутся на своих местах.







«У нас есть задача — привести к единому знаменателю внешний вид очень разных ресурсов, сделать его современным, легким и функциональным, — говорит директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов. — Некоторым из наших сайтов исполнилось 10 лет, некоторым 15 и даже 20. Они долгое время никак не менялись и сегодня, конечно, выглядят уже не так привлекательно, как раньше. Это очень сложная задача, но я уверен, что в итоге у нас получится сделать лучшие городские медиа в России. Уже сегодня в нашем арсенале — более десяти порталов-лидеров среди интернет-СМИ в своих регионах».







Новый дизайн нам нарисует крутая студия Charmer, которая известна по работе над редизайном сайтов Lenta.ru, Meduza.io и Vedomosti.ru и многих других медиа.







«Это одна из лучших студий, которая специализируется на создании дизайна для СМИ. Они решались и на радикальные изменения дизайна, как это было с "Лентой", и на работу с абсолютно новыми проектами, например, с "Медузой", и на создание интернет-облика заслуженным печатным СМИ, например "Ведомостям" и "Новой газете". Это талантливые ребята, они добились очень многого без всякой господдержки, и нам с ними по пути», — комментирует Ринат Низамов.







«Мы разрабатываем дизайн-концепцию единого макета сети городских порталов. При этом он должен легко адаптироваться под нужды локальных команд и редакций, которым предстоит работать в созданной нами системе, — говорит Анастасия Сокирко, арт-директор и соучредитель студии Charmer. — Это достаточно сложная задача, у многих ресурсов свой индивидуальный стиль, айдентика, но нам интересно разобраться с этой задачей, предложить универсальное, но при этом не скучное решение».







Наш ресурс поменяет не только упаковку, но и подход к журналистской работе: мы будем внедрять новые темы и идеи и облекать их в новые форматы. Курировать эту работу будет новый человек в команде сети городских порталов — Ксения Лукичева, ранее возглавлявшая Adme.ru, креативный отдел онлайн-кинотеатра Ivi.ru и портал Splash.







Ксения Лукичева





По словам Рината Низамова, работа по редизайну займет несколько месяцев. И мы предлагаем нашим читателям также принять в ней участие. Вы можете писать обо всем, что вам хотелось бы изменить или улучшить на нашем сайте, на почту youridea@ngs.ru. Давайте сделаем лучший городской портал вместе.







Справка



Hearst Shkulev Digital — digital-подразделение издательского дома Hearst Shkulev. В его состав входят сеть городских порталов (в том числе E1.RU, NGS.RU, 74.RU, NN.RU), ведущие региональные сайты по поиску работы и недвижимости ZARPLATA.RU и N1.RU, сеть женских сайтов, включая Woman.ru, WDay.ry, Elle.ru, Starhit.ru и другие, а также сайты MAXIM Online и Вокруг света.







Совокупная аудитория проектов Hearst Shkulev Digital — более 73 млн посетителей в месяц. Hearst Shkulev Digital входит в топ-10 ведущих компаний в России по совокупной аудитории интернет-проектов.







Hearst Shkulev Digital Regional Network –– федеральная сеть региональных интернет-порталов, представленная более чем в 40 городах России, имеющая 17 региональных офисов. Hearst Shkulev Digital Regional Network имеет 4 основные вертикали: ресурс по поиску работы и подбору персонала Зарплата.ру (охват более 40 городов), вертикаль СМИ (14 городов), ресурс по продаже недвижимости N1.ru (12 городов), вертикаль по продаже автомобилей «Авто» (6 городов).







Среднемесячная аудитория Hearst Shkulev Digital Regional Network — 22 млн уникальных посетителей в месяц.

