Сибиряк снял красивый клип о любви с летающей девушкой

Кадр из клипа «Гравитация»
Кадр из клипа «Гравитация»

На этой неделе на YouTube появился клип на песню «Гравитация» новосибирского музыканта Константина Жаркова. 


27-летний новосибирец выступает под псевдонимом Jaroom. «Мы снимали клип вместе со съемочной группой фильма "Деревня", который вышел в прошлом году.


Первую сцену мы снимали в НГАХе в начале апреля, вторая сцена была на берегу пляжа в Бердске — на съемку и монтаж ушло 2 месяца. Тема песни и клипа — любовь между людьми и ее интерпретации.


На уровне ощущений каждый по-своему поймет», — рассказал НГС.НОВОСТИ Константин Жарков. Музыкант не смог раскрыть сумму, потраченную на съемки клипа.


В клипе есть довольно сложный с точки зрения монтажа трюк — девушка левитирует над полом. Жарков вспоминает, что девушку пришлось поднять на руках в воздухе, а затем человека, который страховал актрису и поднимал в кадре над землей, скрупулезно вырезали из кадра во время монтажа. 


На создание клипа «Гравитация» ушло 2 месяца 


Константин Жарков работает в студии звукозаписи M-Music Records, расположенной в Академгородке. Как пояснил Жарков, он профессиональный музыкант, вокалом занимается на курсах. Совместно с другим музыкантом, Максимом Моисеевым, Жарков выпустил уже два альбома: «Гравитация» и «Король дорог».


Еще в прошлом году Жарков выступил композитором фильма «Деревня» — это спортивная драма, снятая в Бердске режиссерами Алексеем Фромиллером и Павлом Медниковым. Фильм рассказывает о том, почему не стоит менять провинцию на столицу.

Мария Шевлягина 
Скриншот и видео Константина Жаркова

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