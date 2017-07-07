Власти назвали число бюджетных мест в вузах Новосибирска

Больше всего бюджетных мест выделили бакалаврам

В 2017 году в вузах Новосибирской области выросло число бюджетных мест для заочников и магистрантов, мест на очной форме обучения стало меньше.





Каждый год в вузы Новосибирской области заявления подают около 45 тыс. человек. В прошлом году количество бюджетных мест заметно сократили, а в этом году цифры почти не изменились.







Как рассказала сегодня, 7 июля, замначальника управления научно-образовательного комплекса и инноваций регионального минобрнауки Юлия Северина,





в 2017 году федеральные власти выделили НСО 12 450 бюджетных мест.







«Из этих цифр бюджетные места составляют для обучения по программам бакалавриата — 7691 место, для обучения по программам специалитета определено нашим вузам 1697 мест, для обучения по программам магистратуры 3062 места. В целом увеличивают нам контрольные цифры приёма для обучения по программам по заочной формы. Увеличивают по всем формам обучения по программам магистратуры. <…> Есть тенденция к снижению контрольных цифр для обучения по программам бакалавриата, специалитета по очной форме», — пояснила она.







Северина также назвала новые специальности, приём на которые новосибирские вузы начнут в этом году. По её словам, в Сибирском госуниверситете водного транспорта будут обучать магистрантов по программе «Кораблестроение», а в СГУПС запустили новое направление «Технология транспортных процессов». Кроме того, Новосибирский архитектурный университет готовит документы для получения лицензии на обучение по программе «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура».







Недавно абитуриенты получили результаты ЕГЭ и начали активно подавать заявления в вузы — приёмная кампания в новосибирских вузах стартовала 20 июня.

