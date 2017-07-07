«Туда лезут взрослые»: власти отключили главный фонтан Новосибирска из-за Ивана Купалы

Фонтан в Первомайском сквере без воды и купающихся
Фонтан в Первомайском сквере без воды и купающихся

В Новосибирске 7 июля, в день Ивана Купалы, отключили фонтан в Первомайском сквере.


«Сегодня Иван Купала — это тяжёлый очень день. Он наносит ущерб фонтану, из-за того, что купаются, лезут туда, причём не маленькие дети, а взрослые. В Первомайском сквере фонтан отключен из-за регламентных работ и также из-за Ивана Купалы. Добропорядочным гражданам это не нанесёт большого ущерба», — рассказал начальник «Горфонтана» Валерий Науменко.


Несмотря на то, что фонтан отключён, его оккупировали подростки с вёдрами, которые обливают друг друга.


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, ещё один крупный новосибирский фонтан — около ГПНТБ — сегодня работает. Там около десятка подростков обливаются из вёдер и водяных пистолетов.


Онлайн-видео с фонтана около ГПНТБ


Площадь у ГПНТБ — одно из мест, где сегодня активно идут обливания
Площадь у ГПНТБ — одно из мест, где сегодня активно идут обливания


Подростки у фонтана на ГПНТБ
Подростки у фонтана на ГПНТБ


Если у вас есть фото и видео обливаний, присылайте их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

Ксения Евдокимова

Фото Стаса Соколова (1), Алексея Кошлякова (2, 3)

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