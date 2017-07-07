«Без окон и дверей»: кузбасские бизнесмены восстановят разрушенный бассейн в Новосибирске

18 часов в неделю в бассейне будут бесплатно заниматься детские школы, в остальное время плавание будет платным
18 часов в неделю в бассейне будут бесплатно заниматься детские школы, в остальное время плавание будет платным

Компания «БизнесСервис» из Новокузнецка планирует отремонтировать бассейн «Дельфин» в новосибирском микрорайоне Пашино.


Компания предложила заключить концессионное соглашение на 30 лет и отреставрировать здание бассейна. Текст готовящегося соглашения опубликован мэрией Новосибирска в «Бюллетене органов местного самоуправления» вечером 6 июля.


«Мы хотим бассейн восстановить — в каком виде он был, в таком и будем. У нас в соглашении написано, что мы его должны реконструировать. Бассейн на 4 дорожки 25 м, глубина — 5 м. Есть две вышки — одна 3 м, другая — 6 м. Здание сейчас не охраняется — всё что могли, из здания вытащили. Нет окон, дверей, отопления, канализации. Трубы были металлические — все трубы сняты, даже электричества нет. Нам надо подводить электричество, канализацию восстанавливать», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель компании «БизнесСервис» Владимир Зыбенок.


Он отметил, что компания специализируется на бассейнах и знает, как их восстанавливать, обслуживать и получать прибыть.


По концессионному соглашению, компания выделит 18 часов в неделю для бесплатных занятий детских школ в бассейне, в остальное время бассейн будет открыт для любых посетителей за плату.


По условиям 30-летнего концессионного договора, которые предлагает компания, бассейн планируется восстановить за 3 года и потратить на это 25 млн руб. На эксплуатацию бассейна с 4-го по 30-й годы использования компания планирует потратить почти 201,7 млн руб.


Ранее начальник департамента экономики, стратегического планирования и инвестполитики мэрии Лариса Уткина рассказывала, что бассейн «Дельфин» был построен в 1975 году и не работает с 2008 года. Замначальника департамента физкультуры и спорта Дара Разжавина говорила, что этот бассейн городу необходим — в Пашино нет ни одного бассейна. Предполагалось, что в нём будет заниматься группа по синхронному плаванию.


Сейчас в Новосибирске планируют построить ещё один бассейн — на Затулинке. Его строительство началось в 2008 году, но дальше свай дело не продвинулось. Глава городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова говорила, что этот объект вошёл в федеральную целевую программу — на него выделят 50 млн руб. из федерального бюджета, ещё 50 млн потратит бюджет города, остальное — частный инвестор. Возобновить стройку планируют в 2018 году, а в 2019 году — сдать бассейн в эксплуатацию.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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