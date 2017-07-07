Новосибирский мультик про котов под дождём получил награду на всероссийском фестивале

В мультфильме дети советуют котам перелетать лужи с помощью зонтиков
В мультфильме дети советуют котам перелетать лужи с помощью зонтиков

Мультфильм учеников студии «Поиск» из Академгородка получил признание от преподавателя ВГИКа, драматурга Андрея Житкова на международном фестивале «Жар-птица» — ленту сняли пациенты детского отделения ЦКБ СО РАН.


Преподаватели студии «Поиск» осенью 2016 года сняли мультфильм совместно с детьми, которые в тот момент находились в детском отделении Центральной клинической больницы на ул. Пирогова, рассказали НГС.НОВОСТИ в мультстудии. 


Сюжет мультфильма основывается на стихах новосибирской поэтессы Кати Гольдиной — о том, как правильно летать кошкам через лужи с помощью зонтов, чтобы лапы и хвосты остались сухими. 


Мультфильм «Коты и зонты»


«Снимался фильм долго — в больнице мы имеем дело с переменным коллективом. Много детей участвовало — все дети указаны в титрах. Мотивация снять фильм, конечно, присутствует, но 


нам важнее создать дружескую атмосферу в больнице, дать полёт фантазии. Наша цель — общение и радость, погружение в творческий процесс»,


— рассказала НГС.НОВОСТИ преподаватель студии Виктория Рагозина-Соколова. По её словам, преподаватели студии навещают детей в больнице 2 раза в неделю. 


Фестиваль «Жар-птица» — один из крупнейших фестивалей детского мультипликационного кино. Драматург Андрей Житков наградил студию «Поиск» специальным дипломом мастера.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой победе новосибирских мультипликаторов — студия «МультПривет» из Кольцово стала победителем Всероссийского мультипликационного фестиваля «Жар-птица 2017» с чёрно-белым мультфильмом про кота.

Мария Шевлягина 
Скриншот и видео предоставлены Мариной Щебетуновой

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