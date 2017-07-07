В здании вуза в центре Новосибирска открылась закусочная c семенами чиа

В Primetime торгуют едой и напитками только навынос. Фото Стаса Соколова
В Primetime торгуют едой и напитками только навынос. Фото Стаса Соколова


В здании бывшего Новосибирского гуманитарного института сегодня открылось заведение Primetime — в нём подают  .


Primetime работает навынос, зала с посадочными местами у заведения нет. Стойка с готовыми продуктами и маленькая кухня разместились сразу за входной дверью в бизнес-центр, в который превратили здание бывшего вуза. Большую часть блюд можно купить готовыми и упакованными, часть блюд готовят под заказ.


Семена чиа (на фото — шарики сероватого цвета) — модный ингредиент для блюд «здорового питания». Фото Стаса Соколова 
Семена чиа (на фото — шарики сероватого цвета) — модный ингредиент для блюд «здорового питания». Фото Стаса Соколова 


В меню заведения есть сэндвичи и салаты (три из пяти позиций — это «Цезарь» с разными добавками) — от 129 руб., выпечка (от 49 руб.) и десерты с гранолой и семенами чиа (от 119 руб.).


По данным «СПАРК», компания «Праймтайм», которая управляет заведением, принадлежит новосибирскому предпринимателю Егору Горестову. Для него это не первый опыт в общественном питании: по данным «СПАРКа», он также является совладельцем лавки халяльных продуктов и предприятия фаст-фуда.


Здание бывшего вуза обживают предприятия общепита. Фото Стаса Соколова
Здание бывшего вуза обживают предприятия общепита. Фото Стаса Соколова


Primetime — уже 3-е заведение в здании бывшего вуза на Советской, 22 в центре Новосибирска. Ранее здесь открылись супермаркет «Гастрономъ» с кофейней, торгующей навынос, и бар крафтового пива Bootleggers pub.

Стас Соколов
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