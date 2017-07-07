Подростки с ведрами оккупировали фонтан в Первомайском сквере

На фонтане в Первомайском сквере обливаются около 10 человек

Прохладная погода, похоже, пошла поперек многолетней традиции: в день Ивана Купалы всего десяток новосибирцев решили устроить массовые обливания водой на улицах.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на одной из главных городских площадок у фонтана в Первомайском сквере, где ежегодной традиционно устраивают обливания.





Как заранее было анонсировано в социальной сети «ВКонтакте», тут собирались устроить «Водную битву». Но в обед в сквере автор насчитал всего около 10 подростков.





У фонтана в Первомайском сквере





Купить оружие для дня Ивана Купалы можно прямо в Первомайском сквере





День Ивана Купалы традиционно оборачивается скандалами — новосибирцы без разбора обливают друг друга, случайных прохожих, автомобили и автобусы.





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