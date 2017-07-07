Подростки с ведрами оккупировали фонтан в Первомайском сквере

На фонтане в Первомайском сквере обливаются около 10 человек
На фонтане в Первомайском сквере обливаются около 10 человек

Прохладная погода, похоже, пошла поперек многолетней традиции: в день Ивана Купалы всего десяток новосибирцев решили устроить массовые обливания водой на улицах. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на одной из главных городских площадок у фонтана в Первомайском сквере, где ежегодной традиционно устраивают обливания. 


Как заранее было анонсировано в социальной сети «ВКонтакте», тут собирались устроить «Водную битву». Но в обед в сквере автор насчитал всего около 10 подростков. 


У фонтана в Первомайском сквере
У фонтана в Первомайском сквере


Купить оружие для дня Ивана Купалы можно прямо в Первомайском сквере
Купить оружие для дня Ивана Купалы можно прямо в Первомайском сквере


День Ивана Купалы традиционно оборачивается скандалами — новосибирцы без разбора обливают друг друга, случайных прохожих, автомобили и автобусы.


Если у вас есть фото и видео обливаний, присылайте их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

Стас Соколов
Фото автора

Прочтений: 5387
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено