KIA вылетела на «встречку» и врезалась в автобус Росгварии

У автобуса Росгвардии помято крыло
У автобуса Росгвардии помято крыло

Водитель KIA Spectra выехал на встречную полосу и протаранил автобус Росгвардии на ул. Кошурникова в Новосибирске.


Авария произошла сегодня утром в районе остановки общественного транспорта «Кошурникова». «Участники аварии двигались по ул. Кошурникова навстречу друг другу: KIA — со стороны ул. Фрунзе, ПАЗ — во встречном направлении в крайнем левом ряду. В процессе движения водителю KIA стало плохо — начал терять сознание», — рассказали НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».


В результате KIA выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом. По данным «Автоспаса», в иномарке сработали подушки безопасности.


В KIA сработали подушки безопасности
В KIA сработали подушки безопасности


В пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии рассказали, что их сотрудники в аварии не пострадали.


Судя по фото аварии, у автобуса Росгвардии помято крыло, а у легкового автомобиля треснуло лобовое стекло и повреждена передняя часть кузова.


ДТП вызвало пробки на ул. Кошурникова
ДТП вызвало пробки на ул. Кошурникова


Спецмашины часто попадают в аварии в Новосибирске: недавно УАЗ Росгвардии спешил на срочный вызов и столкнулся с «Маздой».

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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